Un temblor de 6,2 grados sacude el occidente de Cuba

Mapa del occidente de la Isla con el epicentro del sismo señalado, a 100 kilómetros al nroroeste de Mantua, Pinar del Río.

El epicentro del sismo tuvo lugar en el mar, a 110 kilómetros de Mantua, en Pinar del Río

La Habana/Un temblor de 6,2 grados en la escala de Richter sacudió este lunes el occidente de la Isla hacia las 14:00 horas. En la Redacción de este diario, en el piso 14 de un edificio de Nuevo Vedado, en La Habana, se ha sentido fuertemente, durante más de 30 segundos, con un movimiento oscilatorio, tanto de este a oeste como de norte a sur.

Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, el epicentro del sismo tuvo lugar en el mar, a 110 kilómetros de Mantua, en Pinar del Río, con una profundidad de 5 kilómetros, según su informe más reciente.

Los vegueros de San Juan y Martinez en Pinar del Río cuentan a este medio que vieron algunas casas sacudirse, "incluso las vigas del techo". En la localidad de Sandino, una usuaria señaló en redes sociales que "tembló bastante. El sofá incluso se movió con dos personas sentadas".

"Tembló bastante. El sofá incluso se movió con dos personas sentadas"

En La Habana, una mujer que vive en un edificio de 25 pisos dice que "se sintió bastante. Se sintió superfuerte, terrible". En los edificios altos de Nuevo Vedado, en Plaza de la Revolución, y en los del Reparto Bahía en La Habana del Este se sintió bastante, indicaron vecinos.

Además, varios internautas también reportaron un fuerte movimiento en la capital. "En Habana del Este, piso 12, se sintió fuerte todo en movimiento. Qué susto", señaló otra usuaria. En Guanabacoa, alguien desde un quinto piso señaló que lo sintió "por unos segundos. Sin palabras".

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre daños materiales, personas lesionadas o posibles afectaciones asociadas al evento sísmico.

La sacudida incluso fue registrada en la península de Yucatán en México. "El movimiento fue percibido de forma ligera a moderada en distintas zonas de Quintana Roo y Yucatán. Habitantes de Cancún, Chetumal, Tizimín y Mérida reportaron haber sentido el temblor", reportó el diario local Quintana Roo Hoy.

Asimismo, a través de redes sociales, algunos habitantes de Orlando y Miami, Florida, también señalan haber sentido el movimiento. De acuerdo con Univisión, las autoridades evacuaron varios edificios en Miami y Tampa como medida de precaución. Hasta el momento no existen reportes de víctimas ni de daños materiales.

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 sacudió el municipio de Guamá

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 en la escala abierta de Richter sacudió el municipio de Guamá, de Santiago de Cuba (oriente). Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre de 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos temblores dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6.000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.