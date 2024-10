Cuarto día de apagón en Cuba, con protestas, amenazas de Díaz-Canel y llegada del huracán Oscar

La Habana/Los últimos avances de los trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) han permitido recuperar la electricidad en casi el 50% de los clientes de La Habana, pero la situación continúa siendo de extrema precariedad. “Lograr dar servicio a los consumidores que en este minuto no tienen se podrá siempre que las capacidades de generación lo permitan. Reiteramos que las máximas autoridades del país y los eléctricos estamos trabajando para restablecer el sistema”, dijo la empresa eléctrica en torno a las 7 de la mañana de este lunes, cuando había recuperado 172 circuitos (317 megavátios).

Otro de los avances se está produciendo en el centro de la Isla, donde la empresa eléctrica explicó que se trabaja en la creación de “islas”, Matanzas-Cienfuegos-Villa Clara para después unirse al sistema. A primera hora de este lunes, el microsistema de las tres provincias llegó a Agramonte para llevar corriente a Energás-Varadero.

También Las Tunas ha recuperado la electricidad mediante la creación de una “isla” que está dando servicio, pero solo a la ciudad. “La lluvia limita las labores ahora mismo, pero apenas escampe seguirán las operaciones”, dijo TunasVisión. Pocas buenas noticias para una nueva jornada de desconexión total, que se produjo en torno a las 4:30 de la tarde del domingo. Tras haber enlazado el sistema de Artemisa a Holguín, con seis unidades generadoras en línea, se produjo un fallo en la línea de 110kv en la zona central que provocó la caída, dijo el director general del Despacho Nacional de Cargas de la UNE, Félix Estrada Rodríguez.

El funcionario explicó que, tras la nueva caída, se intentaría “recuperar nuevamente este sistema, a través de Energás, para establecer un sistema que va desde Mayabeque a Artemisa, incluida La Habana, con la creación de islas, para luego ir arrancando las unidades térmicas, robustecerlo, y dar servicio a los clientes”.

Estrada Rodríguez. sostuvo que “la estrategia inmediata es reorganizar la generación. Así se unirán otras provincias a partir de la creación de islas por zonas, a saber Matanzas-Cienfuegos-Villa Clara; Ciego de Ávila-Sancti Spiritus; Holguín-Granma-Santiago, y luego se irán uniendo estos sistemas”.

Así fue como sobrevivía Sancti Spíritus este domingo, con rotaciones de dos horas al día. Fue el caso de la colaboradora de 14ymedio en esa ciudad, que el sábado tuvo energía de doce a dos de la madrugada. El domingo tuvo luz durante un hora y 20 minutes, y este lunes su circuito fue de nuevo activado sobre la 6 de la mañana.

“Aquí el servicio se ha ido restableciendo con la generación móvil, con los grupos electrógenos. Por lo general, está tardando unas 14 horas entre que recibes corrientes hasta que la vuelves a recibir”, dijo. “Hasta que el sistema de Occidente no se reestablezca y mantenga estable, no van a enlazar para acá. Nos mantenemos con la generación distribuida, o sea los grupos electrógenos que están aquí y los de Cabaiguán, que tienen una pequeña isla perdida. Con eso están sirviendo, todo muy inestable”.

Las fallas eléctricas tiene otro efecto colateral: las plantas potabilizadoras no funcionan y hay que beber el agua “como venga”. En La Habana las cisternas amanecieron este lunes vacías en casi la totalidad de los edificios y viviendas, mientras las familias trataban de ahorrar la poca agua que aún les queda en tanques, cubos y otros envases. La situación es más grave en los inmuebles de varios pisos y decenas de apartamentos de zonas como Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución.

"Ayer llovió un poco por la mañana y pudimos poner las frazadas de piso bajo la lluvia para con eso limpiar algo la casa pero no hemos podido bañarnos desde el jueves", advierte una vecina de un bloque de 12 pisos ubicado en la calle Santa Ana. "Un vecino muy mayor nos pidió agua para tomar y solo le pudimos dar un vaso porque lo que nos quedan son menos de tres litros para el consumo de toda la familia y somos cuatro personas".

Aunque la electricidad en la barriada se restableció a las 6:00 am de este lunes, los residentes temen que el fluido eléctrico solo dureunas pocas horas. "No entró agua a la cisterna por la madrugada así que no hay para subir al tanque del edificio y si la luz se va pronto, hoy tampoco podrán bombear hasta los barrios".

La basura se amontona también en las calles. Los servicios estatales están, además, vendiendo caldosas a la población, así como todo el pollo disponible, antes de que se estropee. No obstante, hay que tener dinero en efectivo si se quiere adquirir cualquier cosa, ya que ni los cajeros ni ninguno de los sistemas de pago electrónico funciona. Los hospitales y otros servicios esenciales se mantienen activos con generadores, pero los circuitos asociados a ellos son desconectados por la Policía para que toda la energía vaya a parar a ellos.

A última hora de este domingo, el Gobierno difundió una nota en todos los medios de comunicación y redes sociales oficiales para confirmar la paralización de todas las actividades hasta el miércoles, ya que a la catástrofe eléctrica se suma el paso del huracán Oscar. “Se ha decidido suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes, los días lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre y mantener los servicios vitales para la población”, explica el comunicado, en el que se añade que está garantizado el pago a los trabajadores independientemente de si pueden o no acudir a su puesto.

Este diario pudo confirmar caceroladas esta madrugada, al menos en La Habana y Trinidad, a pesar de que las autoridades comenzaron las intimidaciones. Poco después de la tercera desconexión del sistema, Miguel Díaz-Canel asistió a una reunión del Consejo de Defensa Nacional en la que apareció vestido de verde olivo y en la que, tras elogiar la “unidad” y “determinación” de la población, amenazó a los manifestantes.

“En ocasiones, particularmente en la noche de ayer [por el sábado], un mínimo de personas, la mayoría en estado de embriaguez, se han comportado de manera indecente. Han tratado de provocar alteraciones de orden público, han tratado de cometer vandalismo y alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Esta oportunidad también la aprovechan aquellos que están trabajando bajo las orientaciones que les dan los operadores de la contrarrevolución cubana desde el exterior”, señaló, antes de advertir que no tolerará estas “actitudes”.

“Hay toda una capacidad desde el Partido y otras organizaciones para dar respuesta a las inquietudes de la población, siempre que sea de manera decente, organizada, civilizada y disciplinada. No vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”, advirtió. El aumento de la presencia policial es evidente desde el viernes en la mayoría de las provincias, especialmente en La Habana, con agentes en los cruces principales de la ciudad y patrullas recorriendo las calles.

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, ya reconoció horas antes este domingo que se habían registrado algunos "incidentes mínimos" a raíz del apagón masivo que afecta al país y criticó duramente contra quienes habían protestado.

En una conferencia de prensa con medios internacionales, De la O calificó las pequeñas protestas que han tenido lugar en las últimas horas de "indecentes" y se refirió a las personas que participaron como "el cobarde que no razona y el que se vende". El ministro reconoció también que la situación en el sistema eléctrico es "muy tensa".

Díaz-Canel, apoyado por Manuel Marrero, también uniformado, recalcó que la situación es “excepcional”, marcada por la emergencia energética –que atribuyó de nuevo a la “guerra económica” de EE UU– y el huracán Oscar.

“No hemos contado con los suministros estables de combustibles para que el sistema pueda operar en toda su capacidad y con toda su estabilidad”. El mandatario repasó las caídas del sistema de los últimos días, que siguieron a cada uno de los –inútiles– intentos de conexión.

Díaz-Canel señaló que hay dos líneas de trabajo fundamentalmente, la estabilización del sistema y las gestiones para lograr suministros de combustibles que “permitan trabajar en una mejor situación durante las próximas semanas”, así como intentar adquirir piezas de repuesto para la generación distribuida. No hizo mención a la recuperación de las termoeléctricas, esencial para avanzar mínimamente.

En cuanto al huracán, que amenaza la Isla en una tormenta perfecta, el último parte del Instituto Nacional de Meteorología (Insmet) –de las 3 de la madrugada de este lunes– habla de un debilitamiento durante el lento desplazamiento al oeste-suroeste por la provincia de Guantánamo, con una velocidad de traslación que ha disminuido hasta 8 kilómetros por hora. Debido a su interacción con tierra, la pérdida de fuerza ha proseguido y los vientos máximos sostenidos han disminuido hasta 95 kilómetros por hora, por lo que es una tormenta tropical. Su presión mínima central ha ascendido a 996 hectopascales.

El centro de esta tormenta tropical se estimó a 25 kilómetros al este-nordeste de la ciudad de Guantánamo y a 50 kilómetros al sur de Moa, en Holguín. Oscar continuará su lento movimiento con un rumbo entre el oeste-suroeste y el oeste con similar velocidad de traslación, para ir lentamente inclinándose hacia el noroeste.

En las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín y Las Tunas continúan registrándose lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que se mantendrán las próximas horas y pueden ser fuertes en la montaña.

En las provincias orientales persistirán los vientos con velocidades entre 75 y 90 kilómetros por hora y rachas superiores. En la costa norte oriental continuarán produciéndose fuertes marejadas, principalmente al norte de Guantánamo y Holguín, las que se extenderán paulatinamente hacia la costa norte de Las Tunas. Se mantendrán las inundaciones costeras de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral, incluyendo el malecón de Baracoa.