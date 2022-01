"Los testigos de la Fiscalía mienten", advierten los familiares de los procesados por el 11J en Santa Clara

La fabricación de pruebas y la manipulación de testigos han marcado las últimas horas de los juicios que se desarrollan en Cuba contra los manifestantes del 11 de julio. Las vistas orales contra los manifestantes que se desarrollan en la ciudad de Santa Clara centran la atención de familiares, organizaciones de derechos humanos y prensa independiente.

Entre las denuncias de los familiares que se han escuchado en esta jornada de miércoles, trascendió que un testigo en la audiencia dijo que la Seguridad del Estado negoció con él ponerle solo una multa a cambio de que usara su testimonio para acusar a los detenidos en esa ciudad durante las masivas protestas de hace medio año.

Tayri Lorenzo, la madre del preso político Andy García Lorenzo -uno de los juzgados esta semana- contó a Saily González en Facebook desde las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara, que los testigos de la Fiscalía "estaban mintiendo" y levantaban "diferentes calumnias" contra los enjuiciados.

A los juicios apenas han podido entrar unos pocos familiares de los manifestantes que están siendo juzgados por lo que los testimonios de lo que ocurre al interior de los tribunales sólo se ha podido reconstruir de manera fragmentada a partir de lo que cuentan los pocos parientes que han logrado acceder a la sala.

"Hay muchos testigos de lo que estoy diciendo. La Fiscalía se quedó sin argumentos con respecto a eso. La jueza habla muy bajito, nos damos cuenta que todo está escrito" de antemano

La madre de García asegura que este miércoles al tribunal llevaron a un recluso para que diera su testimonio y "dijo que él dio la primera declaración [contra los manifestantes] porque fue coaccionado por la Seguridad del Estado que negoció su libertad y [le aseguró] que saldría con una multa de 1.000 pesos si involucraba a alguien más".

La mujer reafirma lo que escuchó en voz del recluso: "Hay muchos testigos de lo que estoy diciendo. La Fiscalía se quedó sin argumentos con respecto a eso. La jueza habla muy bajito, nos damos cuenta que todo está escrito" de antemano.

También contó que en el juicio están haciendo mucho "hincapié" en que los manifestantes gritaron frases como "abajo la revolución", "patria y vida", "Díaz-Canel singao", "policía pinga" y otros lemas contestatarios.

En cambio, la madre de García reprocha que no se haga alusión a otras demandas enarboladas por los manifestantes: "Que el pueblo pide comida, que el pueblo tiene hambre, necesidad de alimentos, que el pueblo no quiere represión, quiere libertad. En eso no hacen hincapié, solamente en las ofensas que se hicieron".

Sobre el caso de su hijo, Lorenzo afirmó que el oficial que dirigió el proceso del joven, de nombre Yadian Cárdenas, le dijo a la familia que "Andy en ningún momento estuvo involucrado en hechos de violencia", pero sin precisar detalles sobre esos momentos.

Sin embargo, a la audiencia de este miércoles logró acceder su hija, Roxana García Lorenzo, hermana del prisionero, quien contó a la familia que el propio oficial "testificó en contra de Andy diciendo que en todo momento estuvo incitando a la violencia, cosa que es mentira. No existe ningún video de eso. Los abogados pidieron presentar los videos pero dicen que por problemas técnicos no están. Tenemos todos los videos y en ninguno sale Andy golpeando, al contrario, en todo momento está evitando la violencia", precisa la joven.

"Que el pueblo pide comida, que el pueblo tiene hambre, necesidad de alimentos, que el pueblo no quiere represión, quiere libertad. En eso no hacen hincapié, solamente en las ofensas que se hicieron"

En la entrevista con Saily González, Roxana García Lorenzo denunció que en una estación de policía, donde pasó horas detenida junto a su novio en octubre pasado, le mostraron videos donde sale su hermano mientras defiende a los agentes del orden, solicitando a los demás manifestantes que no los agredieran y abogando por una protesta pacífica.

En ese momento, narra la joven que solicitó que le permitieran copiar los videos pero la respuesta de los policías fue negativa y justificaron que solo el abogado defensor tenía acceso a las pruebas. Sin embargo, "el abogado [de García] no tuvo acceso a los videos" para preparar la defensa, denunció este miércoles.

También mencionó al oficial Yadian Cárdenas que dijo durante el juicio que García todo el tiempo estuvo "agrediendo y ofendiendo a la policía e incitando a la violencia". Además afirmó que el joven "era líder" de la protesta pero "ser líder de una manifestación no es un delito pero ellos sí lo toman como delito (...) La Fiscalía está presentando testigos que trabajan para ellos mismos", aseveró.

En Santa Clara son juzgados, además de García, otros 15 jóvenes por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. Este miércoles, el Tribunal Provincial de Villa Clara continuó con un fuerte cerco policial, que fue apoyado por agentes de brigadas especiales y de la Seguridad del Estado. En otras tres ciudades del país también se están efectuando juicios a manifestantes del 11J.

