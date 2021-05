La tienda en divisas no ha abierto y ya tiene cola en Sancti Spíritus

Con las caras pegadas a los cristales y las cejas en alto después de leer los precios, así reaccionan muchos residentes en la ciudad de Sancti Spíritus al pasar frente a la tienda Quinto Siglo, el más reciente de los mercados que en la provincia ha pasado de ofrecer sus productos en pesos cubanos a comerciar en moneda libremente convertible (MLC).

En la ciudad, que vive estrictas restricciones comerciales debido al desabastecimiento y la pandemia, solo quedaban dos importantes tiendas que vendían en pesos cubanos. El penúltimo de estos locales acaba de sucumbir a "la ola verde" de las ventas en dólares. Aunque todavía no ha abierto sus puertas, ya son visibles a través de las vidrieras las mercancías que se ofrecerán en MLC.

"Con estos precios, ¿quién puede comprar aquí? Garbanzo a 17,24 dólares la bolsa de cinco kilogramos, lentejas a 11 y a 40 la bolsa de leche. Esto parece más una boutique que una tienda de productos básicos", lamentaba la mañana de este lunes una espirituana que llegó hasta el lugar movida por los rumores de su próxima apertura. "Los precios están muy altos y venden muchos productos en envases grandes, pero la gente no tiene esas cantidades para pagar de una sola vez".

""Esto es como ir a un museo del pasado, hace unos años esto era lo que había en cualquier 'shopping' de barrio que vendía en pesos cubanos o convertibles"

"La tienda no ha abierto todavía, porque la siguen acondicionando pero ya la gente está haciendo colas por listas y todo", explica a 14ymedio un jubilado que patrulla el lugar en busca de nuevos clientes para advertirles que deben "apuntar su nombre en una libreta al doblar de la esquina, para garantizar un turno". En el listado ya se acumulan centenares de inscritos aunque la fecha de apertura aún no se ha definido.

Dentro del local se ven muchos de los productos desaparecidos de las tiendas en pesos: latas de atún, salsa de tomate, pastas, jugos de fruta, miel, ron y vino. "Esto es como ir a un museo del pasado, hace unos años esto era lo que había en cualquier shopping de barrio que vendía en pesos cubanos o convertibles, pero ahora solo es para los que tienen dólares", lamentaba una cliente que lleva "tres días apuntada en la lista".

"Si a mí alguien me hubiera dicho que a estas alturas iba a estar haciendo una cola de varios días para comprar un poco de harina de Castilla me hubiera reído en su cara", comenta la mujer. "Pero ahora no solo estoy esperando, sino que me siento hasta privilegiada de tener los dólares que me manda mi hermano desde Miami para poder comprar aquí".

"La gente no tiene dudas: en un año más todo se vende en dólares o no se vende", apunta. "Espero no estar ya aquí para comprobarlo: si voy a pagar en la moneda estadunidense mejor lo hago allí". Mientras habla, al menos dos personas más han pegado sus caras al cristal para mirar hacia el interior de Quinto Siglo, la reacción gestual se repite, la mayoría empieza mirando con curiosidad para terminar alejándose con indignación.

