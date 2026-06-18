Dos trabajadores de Labiofam mueren asfixiados mientras limpiaban un tanque en Villa Clara

Un grupo de especialistas de Labiofam en una jormnada de desinsectación y desratización en el Consejo Popular Capiro Sandino.

La Habana/Laboratorios Biológicos y Farmacéuticos (Labiofam) investiga la muerte de dos trabajadores ocurrida el pasado 16 de junio en sus instalaciones de Villa Clara. La respuesta se da dos días después de que perdieran la vida Luis Díaz (conocido como Yunior), y Eduardo por “asfixia” tras inhalar “gases tóxicos”, según información divulgada en sus redes sociales por el periodista de Vanguardia Francisnet Díaz Rondón.

“En estos momentos la dirección de la empresa realiza un riguroso proceso investigativo para esclarecer las circunstancias del doloroso suceso”, señaló el grupo que cuenta con 23 fábricas en la Isla. El escueto mensaje se acompañó de las condolencias a las familias realizadas por el director de Labiofam en Villa Clara, Raydel Rodríguez Ponce.

De acuerdo con el comunicador, Luis Díaz fue enviado a limpiar un tanque de miel de purga donde se concentran químicos usados para la obtención de melaza y que pueden ser letales al inhalarlos. “Flaquearon sus fuerzas y no logró salir de aquella trampa mortal”, señaló. Al intentar auxiliarlo, su compañero “también pereció en el acto”.

Luis Díaz fue enviado a limpiar un tanque de miel de purga donde se concentran químicos usados para la obtención de melaza y que pueden ser letales al inhalarlos.

“Dos vidas perdidas, hijos huérfanos, compañeras de sus vidas destrozadas y dos familias enlutadas por un accidente laboral que no debió ocurrir”, lamentó Díaz Rondón. “Para cualquier tarea de riesgo, todas las medidas y protección son pocas”, precisó.

El periodista contó que conoció a Díaz, natural de Cascajal, en la Sala de Geriatría del Hospital Nuevo, donde seis meses atrás, el hombre perdió a su padre del mismo nombre, Luis. “Yunior y su querida esposa Midiala, y yo junto a Angelita, hicimos una hermosa amistad, como las que surgen de los momentos difíciles. Nos apoyamos y ayudamos en el cuidado de los viejos, y nos dábamos ánimos en ocasiones en que parecía que el mundo nos caía encima”.

En la sede de Villa Clara, Labiofam procesa diversos productos, entre los que destacan Mieleo y Asmasán, para el tratamiento de procesos virales asociados a la gripe, además de cosméticos de aseo personal y para la limpieza del hogar.

Los accidentes laborales exhiben, en la mayoría de los casos, las deplorables condiciones en las que se desempeñan los trabajadores en la Isla. De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), en el primer semestre de 2025, se registraron 436 casos, de ellos, 420 presentaron lesiones. La industria manufacturera reportó 85 incidentes.

El pasado sábado Osmani Rosales Núñez, trabajador de la Empresa Eléctrica de Cárdenas, falleció por una descarga eléctrica mientras realizaba labores de reparación en la zona de Tenería entre Neptuno y Ceres, en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas.

En enero pasado, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (Asic) Iván Hernández Carrillo confirmó la muerte de al menos tres trabajadores y más de dos decenas lesionados en varios incidentes. “Las caídas accidentales son una de las causas potencialmente más graves de accidentes laborales. Pueden ocurrir debido a varios factores, como superficie resbaladiza, iluminación inadecuada, calzados inapropiados”, señaló a Martí Noticias.