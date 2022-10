Los trabajadores por cuenta propia en Cuba podrán tener hasta tres empleados

El Gobierno cubano desiste de obligar a los trabajadores por cuenta propia (TCP) a constituirse en una micro, pequeña o mediana empresa (mipyme) si tienen hasta tres personas contratadas. Tal y como había dispuesto en la norma dictada al respecto en agosto de 2021, si no hacían la reconversión en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley (concretamente hasta el pasado 20 de septiembre), las licencias de estos cuentapropistas serían canceladas.

En una nota publicada este jueves, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) se echan para atrás, y comunican haber acordado "permitir que aquellos que tienen hasta tres contratados y se han mantenido pagando sus tributos, continúen el ejercicio de sus actividades".

Las autoridades tributarias no explican la decisión más allá de que esta se basa "en el reconocimiento de que dichos TCP continúan desarrollando la misma actividad". De igual modo, recuerdan que los cuentapropistas no pueden exceder los tres empleados, porque de lo contrario deberán "reconvertir su negocio en una empresa" (mipyme o cooperativa no agropecuaria) "o cesar en el ejercicio del trabajo por cuenta propia".

En el mismo documento, recuerdan que se dará de baja a los transportistas que no renovaron su licencia y a quienes no realizaron ningún pago de impuestos. Además, "se actualizará de oficio", es decir, se reconvertirán automáticamente en mipyme, a "los contratados de artistas y de los trabajadores agropecuarios eventuales que no tengan otra actividad del trabajo por cuenta propia", "los TCP sin contratados que realizan una sola o varias actividades económicas" y los cuentapropistas que, aunque tengan hasta tres contratados, "ejercen más de un negocio".

Las autoridades tributarias no explican la decisión más allá de que esta se basa "en el reconocimiento de que dichos TCP continúan desarrollando la misma actividad"

Para el economista cubano afincado en España Elías Amor Bravo, la decisión no es sino una victoria de los trabajadores en la "guerra declarada" al régimen, que los obligaba "de manera artificial" a convertirse en mipyme "y apuntarse así un éxito político con la aprobación de la nueva normativa de actores económicos".

"El balance final del proceso ha supuesto que la creación de mipymes, unas 5.000, ha quedado muy por debajo de lo que esperaban los dirigentes", discurre Amor, y de ahí la decisión del Ministerio de Trabajo y de la ONAT. Mientras tanto, en Colombia se crearon más de 300.000 pymes en 2021, y en Chile, más de 200.000 ese mismo año.

Sin embargo, opina que con la medida, el Gobierno también "ha enseñado sus garras", al poner la condición de tributar. "La Onat viniendo de detrás, ha conseguido, al parecer, imponer su criterio, y ha logrado sentar el precedente de que, en tiempos convulsos como los actuales, más vale recaudar un peso, que cumplir una disposición transitoria de un decreto más".

La escasa aceptación de reconvertirse en empresa podría deberse, entre otros motivos, al temor al aumento de la fiscalización por parte del Gobierno y el sistema bancario y a la escasez de incentivos tributarios.

Este mismo jueves, la Onat hizo saber también que ha efectuado un "embargo preventivo" a las cuentas bancarias "de todas las entidades que no efectuaron los pagos a cuenta o parciales del Impuesto sobre Utilidades y el Aporte por Rendimiento de la Inversión Estatal (ingresos no tributarios) correspondientes al tercer trimestre del año en curso".

La decisión, explican, "responde a que existen empresas que dejaron de realizar estos importantes aportes –cuyo plazo legal de pago concluyó el 24 de octubre– a pesar de todas las acciones proactivas desplegadas por las oficinas tributarias del país para potenciar su cumplimiento correcto y puntual".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.