El tradicional 'cake' del Día de las Madres regresa con colas y altos precios

"Hasta las cinco de la tarde no empezamos a vender el cake del Día de las Madres", aclaraba este sábado una de las empleadas de la habanera dulcería de Zanja y Belascoaín, gestionada por la empresa estatal Sylvain. A las afueras del local, un grupo de personas había comenzado la fila desde bien temprano para intentar hacerse con un producto del que hace unos años se hacían cientos de miles de unidades a precios subvencionados.

Este año, debido a la escasez de harina, azúcar y huevo, en la capital cubana las autoridades anunciaron que solo se pondrían a la venta 23.000 de estas tortas, hechas tradicionalmente con panetela, merengue y algo de confitura en el interior. Si hace unas décadas cada familia sabía que su cake llegaría, religiosamente el segundo domingo de mayo a la panadería del mercado racionado, ahora solo pueden disfrutarlo quienes tengan el tiempo para hacer la larga fila y los 500 pesos que cuesta en los comercios estatales.

Mientras el sector privado lleva días promoviendo ofertas, la mayoría para pagar desde el extranjero, que incluyen dulces de nata montada, merengue o cobertura de chocolate, en los comercios oficiales había poca información sobre la venta de estos dulces. "No sabíamos nada, pero esta semana llegó la orden de que teníamos que destinar un poco de la materia prima que normalmente usamos para la venta diaria para hacer unos cuantos cakes", cuenta a 14ymedio un empleado de otro Sylvain en la calle 23 de El Vedado.

En la calle Galiano, una feria por el Día de las Madres ofertaba un litro de aceite vegetal a 1.000 pesos, la latas de cerveza a 140 y para preparar algunos tragos este domingo solo estaba a la venta una botella de whisky





"No son como los de antes, aquí los estamos haciendo rectangulares, no redondos, y solo llevarán merengue en la parte superior, no en los laterales", reconoce. "De todas formas es una opción porque un cake en un negocio particular este fin de semana no te baja de los 3.000 pesos", advierte. "Aquí hay gente que marcó desde anoche, pero hasta la tarde no empezamos a vender".

En la calle Galiano una feria por el Día de las Madres ofertaba un litro de aceite vegetal a 1.000 pesos, la latas de cerveza a 140 y para preparar algunos tragos este domingo solo estaba a la venta una botella de whisky importado también a 1.000. A pesar de la música que inundaba toda la avenida y los juegos infantiles organizados por el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder), la atmósfera era más de apatía que de festejos.

"Me asomé y cuando vi que una libra de bacon vale 550 pesos y además se ve medio desmayado, salí espantada", decía una mujer con un niño pequeño en brazos que buscaba entre las carpas instaladas en la amplia calle "algo para reparar para este domingo" en la típica reunión familiar que se hace en cada casa.

Pero no solo los precios ensombrecen la celebración. El éxodo masivo que ha experimentado Cuba en el último año ha dejado a muchas madres separadas de sus hijos. La distancia, las videollamadas desde otras partes del mundo y la nostalgia por los que se fueron marcaron toda la jornada. A eso se le suman los más de 1.000 presos políticos que hay en la Isla, la mayoría de ellos detenidos y procesados por las protestas del 11 de julio de 2021.

Un grupo de organizaciones, entre las que se encuentra la Alianza Cubana por la Inclusión, la Asociación de Madres y Familiares por la Amnistía y Mujeres Democristianas de Cuba han lanzado una declaración en la que aseguran que las madres cubanas "son mujeres que están lidiando día a día, con una vida difícil y que intentan reconstruir su mundo, aun habiendo sido, en ocasiones, abandonadas y relegadas por la sociedad, las instituciones o, quizás, por aquellas personas más cercanas que debían estar a su lado pero que les fallaron".

En el texto, añade que las madres de la Isla "han sobrepasado los límites de la superación; lo tienen todo en contra, pero no han dejado que el viento rompa sus ramas, han rescatado sus fuerzas para proteger su hogar, se han recompuesto y han salido adelante con su familia".

