Televisión Cubana censura el videoclip 'Es mi vida'

El videoclip Es mi vida, primer audiovisual dirigido en Cuba por una mujer trans, la actriz y presentadora Kiriam Gutiérrez, fue censurado en la televisión nacional, según confirmó a 14ymedio el autor de la canción, Jorge Papushi Soto.

El cantante fue este martes al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) para entregar la obra al programa Lucas y al salir recibió una llamada a su celular. "Era la asistente del programa para decirme que le habían informado a Orlando Cruzata, el director del programa, de que ese video no se iba a poner en la televisión, que había sido prohibido".

"Lo más importante es que no me dicen por qué está prohibido. Parece que ya Cruzata había sido informado del video previamente porque luego ellos lo vieron y me hicieron saber que no veían nada malo en él pero que la censura viene de la dirección del canal", explicó Papushi.

El compositor asegura que el pasado día 17 Habana Noticiario iba a hablar del video, pero finalmente alegaron no haber tenido tiempo para hacer la información. "Supongo que a alguien le cayó mal la idea de independiente".

La prohibición parece dirigirse al videoclip, ya que, en la radio, la canción se sigue difundiendo con normalidad. "Se estrenó en la radio en el puesto 46 del Top 100 de Cuba y ahora está ya en la tercera posición", según las mediciones de la web Pista Cubana.

Kiriam Gutierrez, realizadora del audiovisual, lamenta que este episodio de censura coincida con el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

"El video siempre lo pensé para nuestra comunidad, por todas nuestras luchas, por una Cuba diversa, una Cuba inclusiva. Nunca tuve la idea de que fuera un video comercial, lo hice para las personas. Cuando Papushi me propuso presentarlo al Lucas estuve de acuerdo, porque era una oportunidad para que llegara a más personas, pero después me dijeron que el video no se podía poner en la televisión, sin más explicaciones. Sentí mucha tristeza".

Gutiérrez señala que precisamente accedió a que se emitiera en televisión para lograr una visibilidad que en Cuba es muy complicada, puesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse a internet y descargar videos.

"Me hubiera gustado mucho que se pusiera en la televisión, que llegara a esas personas que ahora mismo en sus familias tienen personas homosexuales, bisexuales o lesbianas que son incomprendidas. Se trata de personas que están siendo violentadas y muchas hubieran cambiado un poco su manera de pensar y reaccionar ante situaciones como estas", explica la artista.

Para este videoclip, estrenado el pasado 17 de mayo en su canal de YouTube, la directora convocó además de a Pupushi Soto, a otros cantantes que mostraron su entusiasmo por participar, como Giselle Ferrer, Tony Lugones, Vania Borges y Arlenys Rodríguez. Colaboraron también transformistas como la veterana Orianna Sharon, "la Cher de Cuba".

"Cuántos niños, cuántos adolescentes incomprendidos en estos momentos. Hubiera sido bonito entregar un poco de amor, de eso trata el video. El amor a la vida, a la libertad de escoger tu identidad de género, de la libre elección de nuestra vida. Hubiera sido muy lindo que llegaran esos minutos de amor a la familia, amor con respeto a todas las formas de vida, a todas las identidades, no pierdo las esperanzas", asegura.

Según explicó la artista a este diario, el video se realizó de forma independiente y el rodaje fue posible gracias a la colaboración de muchas personas, tanto dentro como fuera de la Isla. Rodar Es mi vida era un sueño pendiente desde que en 2001 filmó el videoclip Lola, del grupo Moneda Dura, que estuvo vetado en la televisión nacional por tenerla como protagonista.

