Tres muertos en un domingo con balance trágico en las carreteras de Cuba

Imagen del accidente de este domingo con resultado mortal que se produjo en Marianao y que dejó un fallecido.

Un accidente en Cienfuegos dejó dos fallecidos y el conductor de una motorina murió al chocar contra un 'jeep'

Cienfuegos sumó este domingo dos fallecidos en accidentes de tránsito a una estadística que no para de engordar para la provincia, “en alarma y condición de peligrosidad”, según las autoridades. El suceso se produjo en el kilómetro 188 de la Autopista Nacional, a la altura del municipio de Aguada de Pasajeros, cuando un ómnibus de colisionó con un camión.

El siniestro ha dejado hasta el momento dos víctimas mortales, el conductor y uno de los pasajeros del ómnibus, pero hay varias personas hospitalizadas, entre ellas dos menores de edad que tienen lesiones leves.

El primer ministro, Manuel Marrero, mencionó el accidente en su cuenta de X, lo que le valió el reproche de usuarios que consideran que no haya tenido un gesto similar con los fallecidos en la Isla por arbovirosis. “Lamentamos el accidente de tránsito ocurrido hoy en Cienfuegos, que causó la muerte de dos personas y varios lesionados. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas”, dijo el jefe de Gobierno.

La pasada semana, la mayor Marta Sonia Durán Crespo, jefa de la Unidad Provincial de Tránsito, informó de que Cienfuegos acumulaba 209 colisiones en la vía pública que se llevaron la vida de 35 personas –a las que habría que sumar al menos las dos de ayer– y casi 300 heridos, “cifras superiores comparadas con igual etapa del año anterior”. La oficial destacó la accidentalidad en la propia ciudad cabecera, seguida de Cumanayagua, mientras que los peores horarios son los que van de las 3 de la tarde a las 9 de la noche.

Según varias informaciones en redes sociales, una motorina eléctrica que bajaba por la calle 94 no se detuvo antes de incorporarse a la avenida 51

Entre las causas más comunes, situó la falta de atención y control, las distracciones, los animales sueltos o mal amarrados y los excesos de velocidad. Estas circunstancias, en unas carreteras tan deterioradas como las nacionales y con unos vehículos en tan malas condiciones, favorecen de manera extraordinaria los riesgos en las carreteras.

Los autos ligeros y las motorinas son los que más frecuentemente se ven involucrados en siniestros letales. Es el caso de otro accidente vivido este domingo con resultado mortal: el que se produjo en Marianao, la tarde noche de este domingo y que dejó otro fallecido en la intersección de las calles 51 y 94.

Según varias informaciones en redes sociales, una motorina eléctrica que bajaba por la calle 94 no se detuvo antes de incorporarse a la avenida 51, momento en que chocó contra un jeep Willys que iba en dirección a la calle 100. El conductor de la motocicleta falleció en el acto, tras quedar el cuerpo prácticamente atrapado en los bajos del otro vehículo.

Los últimos datos globales de la Isla se ofrecieron en octubre, momento en el que se registraba un aumento de muertes por accidentes de tránsito, con 502 víctimas fatales entre enero y agosto de este año. La Comisión Nacional de Seguridad Vial dijo entonces que la cifra equivalía al 80% del total de fallecidos durante todo 2024, lo que confirmaba una tendencia ascendente.

Además, los accidentes eran 41 más que en 2024 por las mismas fechas, mientras los lesionados eran 4.516