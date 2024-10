Los tres vertederos de La Habana están "colapsados" por superar "los niveles de altura" autorizados

Madrid/A rebufo de las insistentes informaciones de la prensa independiente desde hace más de un año sobre la desastrosa situación de los servicios de recogida en Cuba y más concretamente en La Habana, los medios estatales han empezado a prestar atención al asunto y acumula este lunes su tercer día consecutivo analizando la cuestión, alarmante a juzgar por las nuevas noticias. De los tres vertederos que tiene la capital, todos, sin excepción, “están colapsados”, admite Roberto Cárdenas Santos, subdirector técnico de la Empresa Provincial de Higiene y Comunales, quien confirma, además, que superan “los niveles de altura que deben tener”.

Su jefe, Alberto Ernesto Rodríguez García, sostiene que el problema principal que afecta a la capital es “el coeficiente técnico de los equipos de recogida, parados en su mayoría por falta de gomas, baterías y piezas que se han ido deteriorando”. El funcionario ha contado a Cubadebate que se ha aprobado un gasto de siete millones de pesos para adquirir entre 300 y 400 neumáticos y 126 baterías. “Con estas piezas se recuperaría la totalidad del equipamiento que está trabajando en la ciudad y tendríamos una mejor situación higiénica”, afirma. Además, se ha importado un contenedor de piezas para la Empresa de Equipos y Aplicaciones Narciso López Roselló, donde se le da reparación y mantenimiento a los equipos especializados y otros camiones de la misma actividad.

Nada permite asegurar que ese sea el fin de los problemas. Los directivos de Comunales sostienen que el combustible no es un inconveniente en este caso, ya que la empresa tiene una asignación garantizada. Los camiones tienen reservado un promedio de 1 o 1,2 litros de gasolina para moverse por cada metro cúbico recogido, que no es poca cosa teniendo en cuenta la escasez generalizada para la mayoría de industrias y hogares.

Sin embargo, los 28 camiones que llegaron desde Japón, donados, en 2019 sufren acuciantes necesidades. “Hubo un déficit importante de piezas para sostener estos equipos. Aunque se daban los mantenimientos en tiempo y fecha, varios empezaron a caer, los que iban quedando tenían que suplir a los otros y se sobreexplotaron”, añade Rodríguez García.

Además, la recogida de desechos acusa uno de los grandes males que está lastrando más la ya maltrecha economía nacional: la escasez de personal. La nota de este lunes en Cubadebate habla de una “fluctuación laboral”, como han decidido designar –un nuevo eufemismo– a la falta de trabajadores provocada por la masiva emigración de los dos últimos años, muy especialmente entre personas en edad de trabajar. Así las cosas, “el tribunal les ha dado la facilidad de contratar a los internos, quienes en su mayoría son los que hoy asumen la actividad de recogida”, revela el diario.

La ingrata actividad se une a otras dos de las más esforzadas en la Isla que deben asumir los presos, el carbón de marabú y el corte de caña de azúcar. El régimen cubano recurre a este tipo de mano para cubrir puestos de trabajo vacantes, un hecho que ha sido denunciado por organizaciones como Prisoner Defenders, a partir de cuyos informes Tomoya Obokata, relator especial sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud de la ONU, deploró el método.

Aunque el Gobierno aprobó a finales de 2023 un nuevo régimen laboral para regular las condiciones de trabajo de los presos y garantizarles nuevos derechos, las condenas a trabajos “correccionales” –previstas por el Código Penal– están prohibidas en gran parte de los países occidentales.

El personal no es la única carencia que enfrenta el Gobierno. Hay una que le puede preocupar más: la falta de fieles. “Nos está afectando el déficit de cuadros profesionales para la dirección de los servicios comunales. Cerro, Centro Habana y Plaza están sin directores. Arroyo Naranjo y Boyeros también tuvieron problemas. Al fallar el cuadro centro se desmorona una estructura de control, no se exige que se cumplan las normas porque no es recoger por recoger, existe un mecanismo para brindar un servicio de calidad”, dice Rodríguez García.

Esa ausencia, insistió, incide en la organización y en la toma de conciencia de los ciudadanos, a los que también instó a poner de su parte para mantener la higiene.

Entre los municipios más afectados, Cubadebate se ocupa específicamente de Diez de Octubre, donde este viernes estuvo Miguel Díaz-Canel en persona supervisando las montañas de basura. Pero también se cita Arroyo Naranjo, entre otros, donde el Consejo de la Administración Municipal se ha visto obligado a tomar una decisión inédita: la de cerrar durante un mes –desde este domingo– el mercado de La Güinera debido a la situación higiénico sanitaria, aunque también mencionan la importancia de “ordenar las actividades de trabajo por cuenta propia” .

“Durante este periodo se realizarán acciones por las diferentes entidades involucradas en la reparación de vertimientos, salideros y viales, con el objetivo de rehabilitar los viales de la zona”, anunció en redes sociales el gobierno de La Habana. Los comerciantes han lamentado lo súbito de la situación, que les obliga a guardar una mercancía que puede dañarse en este tiempo, aunque la mayoría de usuarios ha aplaudido una decisión que mejore la precaria situación sanitaria del área y piden que se generalice por toda la capital.

La nota de este lunes deja clara la gravedad de la situación cuando el oficialista Cubadebate no ahorra descalificativos. Hedor, montañas de desechos sólidos, roedores, enfermedades y una basura que “brota de la ciudad como una extremidad más”. “Es un tema que atañe a todos –clama– y si, cada uno, autoridades y ciudadanos, no ponemos un granito de arena La Habana no puede ser esa ciudad maravilla a la que aspira ser”.