Un tribunal rechaza la demanda por injuria contra la cantante cubana Danay Suárez

El Tribunal Provincial Popular de La Habana desestimó una querella contra la cantante Danay Suárez que interpuso el pasado mes de junio el activista LGBT Alberto Roque Guerra. El propio demandante publicó este jueves los detalles de la sentencia en su perfil de Facebook.

Premiada en 2017 con una Gaviota Especial a la Inspiración en el Festival Viña del Mar, luego de cambiar su canción de la presentación final por un tema cristiano, una decisión que iba contra las reglas del certamen, Suárez fue acusada por Roque de "injuria" luego de que la artista compartiera en su perfil de Facebook un post que vinculaba la pedofilia con la homosexualidad.

El texto que compartió Suárez decía: "A ti, que te escandalizas por el nuevo género MAP (personas que se sienten atraídas sexualmente por niños) pero apoyas la ideología LGBTI, el feminismo y el aborto, ¿ya te diste cuenta de la incongruencia de tus ideas? Afirmaste que un homosexual no podía controlar sus deseos. Ahora, el pedófilo argumentará lo mismo. ¿Vas a discriminar? ¿Lo vas a privar de amar y ser feliz?".

Según la sentencia, "la conducta de la querellada Danay Suárez no integra el delito de injuria previsto y sancionado en el artículo 320.1 del Código Penal, pues aun cuando el contenido fuera inadecuado ética y moralmente, tal acto no cumple los presupuestos exigidos legalmente desde el punto de vista objetivo y subjetivo para su configuración.

Para el Tribunal, ni Roque ni los testigos miembros de la comunidad LGBTI que dieron testimonio dijeron sentirse "lesionados específicamente en su honor individual" y consideraron que la reacción del activista fue desmedida

El texto compartido por la cantante, además, no llevaba su firma, sino era de Dayis Arizmendi, una usuaria de Facebook de la que apenas hay información. Para el Tribunal, ni Roque ni los testigos miembros de la comunidad LGBTI que dieron testimonio dijeron sentirse "lesionados específicamente en su honor individual", y en consecuencia consideró que la reacción del activista fue desmedida.

Señalaron también que Roque posteó "una serie de mensajes, en los que si bien mayormente se proyectó de manera abierta contra toda forma de discriminación y en tono de rechazo al cuestionado texto, en algunos de esos mensajes utilizó imágenes que blasfeman la fe cristiana que profesa Suárez Fernández y en otros hizo claras alusiones a la querellada que podrían resultar ofensivas".

La sentencia también dudó de la credibilidad de los testigos por la relación de amistad con el demandante. El Tribunal no percibió como una razón de peso el criterio de las doctoras que comparecieron a juicio, inclinándose más por el hecho de que el texto que provocó la querella no era de la autoría de la artista.

A pesar del fracaso en los tribunales, Roque consideró "trascendental" que la justicia diera espacio a su demanda y anunció que apelará al Tribunal Supremo.

"No estoy triste ni derrotado, tampoco decepcionado. No me sorprende el contenido de la sentencia. Reitero: mi activismo, mi honor, mi ética, mi dignidad, mi voluntad indomable son una sola cosa. Cuando este proceso termine en el Tribunal Supremo publicaré mis juicios razonados sobre todo el proceso", concluyó.

La vista oral del proceso se realizó de manera pública el pasado 16 de octubre en la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana.

Las Iglesias evangélicas de la Isla han tenido posturas públicas contra la comunidad LGBT desde que se quiso incluir el pasado año en la nueva Constitución el artículo 68, que abría las puertas al matrimonio igualitario.

En ese contexto, el 28 de junio de 2018, cinco denominaciones cristianas hicieron pública una declaración para manifestar su rechazo a una reforma constitucional y finalmente el artículo no fue incluido.

