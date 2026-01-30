El Tribunal de Matanzas anula "hasta nueva fecha" el juicio a Alina Bárbara López y Jenny Pantoja

Ambas recibieron este jueves, en las horas previas a la celebración de la vista, un auto en el que alude a una reorganización de la actividad judicial

Madrid/El Tribunal Municipal de Matanzas ha anulado el juicio a Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja, previsto para este viernes 30 de enero. Ambas recibieron este jueves, en las horas previas a la celebración de la vista, un auto en el que alude a una reorganización de la actividad judicial como motivo para la suspensión e indica que la situación no cambiará “hasta nueva fecha de señalamiento”.

López y Pantoja están acusadas de un delito de atentado por los hechos ocurridos el 18 de junio de 2024, cuando tuvieron un incidente con los agentes que trataban de impedir la protestas que realizan ese día de cada mes. La Fiscalía solicitó en mayo de 2025 cuatro años de privación de libertad para la intelectual, sustituida por trabajo correccional sin internamiento, mientras para la antropóloga pedía tres años, también con opción a ser sustituida por trabajo correccional.

Según Pantoja, que hizo público el auto en su cuenta de Facebook, la abogada informó pasadas las cinco de la tarde de este jueves de la recepción del documento. “La celebración del juicio parece dilatarse infinitamente. Nosotras hemos sido pacientes, pero no estamos dispuestas a seguir, por los siglos de los siglos, limitadas injustamente por medidas cautelares”, denuncia la activista.

Pantoja añade que este es un juicio político y que “nunca debieron encausar a ciudadanas que, en ejercicio de sus derechos, recibieron en sus cuerpos toda la brutalidad policial”. Además, considera que la verdadera razón para suspender el acto es la intención del régimen cubano de “evadir la realización de un proceso, por el elevado costo que tiene para ellos”.

López Hernandez no se ha pronunciado aún, aunque está previsto que ambas den más explicaciones este viernes a través de la plataforma Cuba X Cuba.

Quien sí lo hizo fue el economista cubano y amigo de la profesora Mauricio de Miranda Parrondo, que pidió a los magistrados que tengan “coraje” y cancelen el juicio de manera definitiva. “Anulen esta farsa que será una mancha más de desvergüenza para el sistema judicial cubano, como lo son todas las condenas que han proferido los tribunales que han juzgado a quienes han protestado contra un régimen que mantiene al país en la miseria y pretende que todos la aceptemos como si fuéramos siervos”, ha escrito en redes sociales.

El economista considera “vergonzoso” el comportamiento de los jueces de la Isla, “que han renunciado a su deber de impartir justicia. Cuando lo que imparten es injusticia pierden su naturaleza misma y pierden el respeto del pueblo, porque renuncian a su deber para plegarse al poder”. De Miranda Parrondo pidió, asimismo, “libertad de todos los presos políticos en Cuba”.

López Hernández y Pantoja denunciaron que, el día en que ocurrieron los hechos por los que están imputadas, ambas fueron víctimas de malos tratos. Según el testimonio de la profesora, intentaban detenerla cuando la agente le aplicó una "técnica de artes marciales", provocándole una caída y un fuerte golpe en la cabeza. La intelectual fue diagnosticada posteriormente con laberintitis postraumática, una inflamación del oído interno que afecta el equilibrio.

"La intención evidente es involucrarme en un proceso común, no político", dijo entonces López, sobre quien se impuso una medida de reclusión domiciliaria.

Torres y Pantoja han recibido solidaridad de amigos, intelectuales y organizaciones de derechos humanos internacionales, que piden que se ponga fin a las medidas coercitivas contra la libertad de expresión y de manifestación.