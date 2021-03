Los triciclos eléctricos vuelan en dólares en Cuba

Los que se acercaban este lunes a la tienda en moneda libremente convertible (MLC) de la calle Infanta, en Centro Habana, no lo podían creer: a la venta se encontraban los primeros vehículos con cama de voltaje para privados en más de medio siglo. Dos modelos de triciclos eléctricos de carga lucían en el expositor, a precios que también eran de estupefacción: uno, a 3.895 dólares, y otro, con más capacidad, a 6.900.

Los vehículos comenzarán a venderse en los próximos días en la red de tiendas estatales, aunque desde hace semanas se comercializan en plataformas digitales del Gobierno.

"Yo creo que esos tarecos no cuestan eso en ningún lugar del mundo, son unos bandidos", lamentaba un curioso que se acercó a ver los triciclos, que deben pagarse en una sola transacción y con una tarjeta magnética en divisas.

Los precios de las motos son inalcanzables para la mayoría de trabajadores, y menos en moneda extranjera. Entre ellos, los campesinos, un sector que no logra levantar cabeza en un país agrícola, que necesita este tipo de transporte y que no tiene acceso a dólares.

"Un triciclo así es indispensable para lo que hacemos en esta finca, pero entre los gastos de electricidad, fertilizantes, los pagos burocráticos y otros costos, no da"

"Están muy caros y no hay facilidades de pago, así no hay quien compre eso", se queja Gerardo Cabrera, un agricultor de la zona de Guanes, en Pinar del Río, quien asegura que "un triciclo así es indispensable para lo que hacemos en esta finca, pero entre los gastos de electricidad, fertilizantes, los pagos burocráticos y otros costos, no da".

Sin embargo, a pesar de los precios, este tipo de vehículos vuela de las manos. Lo confirman los vendedores de la tienda de la calle Infanta. "Esto no dura nada aquí, la gente tiene sus mecanismos para enterrarse y hacer la cola. Los triciclos que hemos vendidos no duran ni 24 horas en exposición y el problema es que la demanda es mucha, no se han vendido este tipo de cosas por mucho tiempo", explica, y precisa que el hecho de que sean eléctrico da igual al cliente: el principal atractivo es que "es un vehículo ligero".

"Son precios para macetas, pero al menos hay esa opción. Antes se te morían de viejo los billetes en los bolsillos y no te podías comprar nada que rodará, la gente tenía que nadar en arañas pero ya ni caballos nos quedan porque se los robaron para comérselos", reconoce el campesino Cabrera vía telefónica. "Yo me sentiría como Alain Delon en un triciclo de esos, pero me despierto y me doy cuenta que no soy ni Pánfilo".

Los triciclos también son muy usados por los mensajeros privados para transportar productos, especialmente frutas, vegetales y viandas, pero hasta ahora la mayoría de los que realiza esa función son de pedales. Solo desde hace menos de un año han comenzado a verse circular por las calles habaneras estos vehículos eléctricos en manos privadas.

A las afueras del restaurante Luna del poblado de Guanabo, los curiosos se detienen a mirar un triciclo de color azul, descapotable, perteneciente a un cercano cuentapropista. Ufano de su vehículo, el hombre comenta a 14ymedio que su hermano lo compró desde el extranjero a través de uno de los más populares portales de ventas destinadas a la Isla.

"Lo bueno de que ya estén sacando este tipo de triciclos en las tiendas cubanas es que te ahorras el depender de que un pariente emigrado te haga el favor de comprártelo y que no tienes que esperar todo el proceso burocrático para que te lo entreguen una vez comprado, que en mi caso tardó más de seis semanas", explica el cuentapropista.

"Los que van a sacar ahora son más multipropósitos, porque tienen cabina y en la parte de atrás se les puede poner una buena cubierta, así que sirven para más cosas, pero todavía llegan muy pocos”, explica. "La gente marca en la cola por semanas y no es fácil comprarlos".

El modelo a 3.895 dólares se ensambla en la Isla por la empresa Vehículos Eléctricos del Caribe (Vedca), que comenzó a operar el año pasado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, y es una de las marcas más promocionadas en los últimos meses, tanto en redes sociales como en otras plataformas digitales.

Según el administrador de la página de Facebook de Vedca, que se hace llamar Ray Motos, el vehículo posee un chasis "fuerte y resistente llevando al vehículo hasta una capacidad de carga de una tonelada".

Por su parte, el modelo de 6.900 dólares es de la marca Ming Hong, radicada en la ciudad china de Suining. Aunque no han sido tan publicitados por el Gobierno como los Vedca, la prensa oficial publicó hace unos meses que tres motos de esta marca recorren el municipio cienfueguero de Abreu, donadas, dicho sea de paso, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio.

En la Isla, la Empresa Industrial Ángel Villareal Bravo de Villa Clara, conocida como Ciclos Minerva, produce desde el 2019 este tipo de triciclo. En la actualidad tiene en fase de pruebas otros cinco modelos para carga pesada y pasajeros y estudia la incorporación de dos cuatriciclos, publicó este lunes la prensa local. Los nuevos triciclos podrían ser comercializados antes de concluir 2021.

Desde finales del año pasado, se incorporaron triciclos eléctricos al transporte público de la capital, y según el diario Granma, para el 2021 el Gobierno tiene previsto la fabricación en el país de nuevos vehículos con el mismo objetivo.

