Trump ya no tiene tanta prisa para acabar con el régimen cubano: "dos años y medio o menos"

El presidente de EE UU insiste que los cambios permitirán que los migrantes "regresen muy pronto" a la Isla

Madrid/El presidente de EE UU, Donald Trump, insistió este sábado en que el Gobierno cubano “no va a durar mucho más”, aunque esta vez situó las expectativas mucho más lejos de lo que espera la oposición cubana, al afirmar que se verán resultados en la Isla “dentro de estos dos años y medio, incluso antes de eso”.

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el periodista Benny Johnson, grabada durante un acto en Florida y difundida este sábado. Preguntado por la posibilidad de que la dinastía de los Castro siga al frente del poder durante los dos años que le quedan de mandato en la Casa Blanca, respondió: “Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido”. A continuación, aludió a su promesa de hacer regresar a Cuba a los migrantes cubanos que viven en EE UU: “Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto”.

El presidente estadounidense comparó la situación de Cuba con la estrategia de Washington en la región, en particular con Venezuela, y dejó entrever que su Gobierno abordará ambos casos de manera sucesiva. “Vamos a terminar con uno y luego tal vez le echemos un vistazo al otro”, comentó.

También reiteró que su equipo sigue la situación de Cuba “muy de cerca” y destacó la atención que le presta el secretario de Estado, Marco Rubio, quien, según dijo, sigue el asunto “de manera extremadamente cercana”. Trump vinculó ese interés con los orígenes familiares de Rubio: “Sus padres son de Cuba”.

“Diría que no va a durar mucho más. Miren, es un país fallido. Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto"

Trump no detalló en esas frases ninguna acción concreta.

Las declaraciones llegan tras varios mensajes similares este mes cuando quedan pocos días para las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El 23 de octubre, en un mitin en Fort Myers, Trump dijo que los barcos estadounidenses “pasarán” por Cuba a su regreso de la guerra en Irán, que uno de ellos se detendría a unos 45 metros de la costa y que después enviaría a Rubio a “cerrar el acuerdo”. El 27 de este mes, en Texas, bromeó con dejar a Rubio en la Isla “en paracaídas” y aseguró que lo “resolverá en unos 15 minutos”.

A esa retórica se suma el frente judicial: el Departamento de Justicia acusó en mayo a Raúl Castro y a otros cinco militares por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El pasado 19 de octubre, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó una orden de arresto estatal, sin derecho a fianza, por conspiración para cometer asesinato en primer grado, aunque su alcance práctico es limitado mientras el ex gobernante permanezca en Cuba.