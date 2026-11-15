Entre tumbas rotas y hierba crecida, el abandono se adueña del cementerio de Sancti Spíritus

"No les ponen cemento ni nada, es una losa de mala calidad que deja pasar todo"-

Sancti Spíritus/El cementerio de Sancti Spíritus no solo se ha quedado sin espacio para sus muertos. También parece haber perdido el respeto por ellos. Las hierbas crecen entre las sepulturas, los nuevos nichos invaden antiguos caminos y un olor a descomposición llega hasta las viviendas cercanas. Detrás de la entrada principal, con su arco amarillo, sus cruces y sus macetas cuidadosamente colocadas, comienza un paisaje de abandono que los familiares de los difuntos conocen demasiado bien.

"Es insoportable, sobre todo cuando el viento sopla en esta dirección", cuenta a 14ymedio Carmita, de 71 años, residente a pocos metros de la tapia principal. "He vivido toda mi vida aquí y esto no era así, lo que pasa que ahora el cementerio está muy por encima de sus capacidades y los enterramientos no se están haciendo con el rigor que merece todo ese proceso", añade.

El problema viene de lejos. En mayo de 2019, el periódico oficial Escambray reconocía que la necrópolis, fundada hacia 1860, llevaba años colapsada. Entonces recibía alrededor de 1.200 cadáveres anuales y la administración admitía que estaba construyendo bóvedas incluso sobre las calles interiores. También se hablaba de un nuevo cementerio, con crematorio incluido, previsto en las inmediaciones de la Loma del Santo, en la carretera hacia Jatibonico. El proyecto, valorado entonces en 1,8 millones de pesos, había sido aprobado en 2018, pero no se ejecutó por falta de financiamiento.

Entrada del cementerio de Sancti Spíritus. / 14ymedio

Lo peor estaba por llegar con el pico de fallecidos que experimentó Cuba durante la pandemia de covid-19. En septiembre de 2021, la Dirección Provincial de Servicios Comunales informó de que 288 personas habían muerto en la provincia durante los primeros siete días del mes, la cifra contrastaba con el promedio de 8,7 defunciones diarias registrado en 2020.

Tres años después, las huellas de ladrones de huesos en el mismo camposanto causaron estupor en los espirituanos. Entonces, este diario constató cómo la hierba crecía descontrolada por doquier, al igual que la basura, y cómo se observan féretros destruidos, sacados de los enterramientos, con restos de cuerpos y telas aún en su interior.

La realidad hoy muestra las consecuencias de seguir improvisando. Entre panteones antiguos aparecen construcciones de bloques sin terminar, nichos levantados unos encima de otros y losas partidas. Algunas tumbas conservan flores frescas y pequeñas imágenes religiosas, pero a pocos pasos la maleza cubre las cruces y las raíces se abren camino entre el cemento.

""El nivel de abandono es total, caminas por dentro del cementerio y te encuentras la hierba que te llega al pecho, los huesos regados" / 14ymedio

Este fin de semana, Carolina y su madre visitaron el camposanto para llevar flores a varios familiares. "Desde que nos bajamos del carro ya sentimos la peste", relata la joven, residente en el extranjero y de visita en Cuba. "Cuando regresamos a la casa tuvimos que meter a lavar de inmediato la ropa que llevábamos puesta ese día porque ese olor se nos quedó pegado".

Entraron por la puerta trasera. Carolina distingue todavía las zonas más antiguas, con sepulturas mejor cuidadas, de los nuevos nichos, que describe como "más feos, más toscos". "Se ve todo caótico, desorganizado y abandonado", resume.

La calle principal se ha estrechado porque parte de su superficie fue ocupada por construcciones funerarias de varios pisos. Según los familiares, algunas tapas están mal selladas y permiten que escapen olores y líquidos. "No les ponen cemento ni nada, es una losa de mala calidad que deja pasar todo", denuncia Carolina.

Su madre guarda en un osario los restos de varios parientes. Ahora, acceder a las tumbas tradicionales exige atravesar pasillos cada vez más estrechos. "Nos dio hasta miedo llegar a ponerle flores a los parientes porque lo que han dejado es un recoveco que está como escondido", explica.

"Cuando regresamos a la casa tuvimos que meter a lavar de inmediato la ropa que llevábamos puesta ese día porque ese olor se nos quedó pegado". / 14ymedio

La visita tampoco terminó sin una reclamación. Las dos mujeres limpiaron el panteón familiar y acudieron a la administración para protestar porque los materiales utilizados en la construcción de nuevos nichos habían sido depositados sobre sepulturas cercanas. Para quienes acuden a recordar a sus muertos, la falta de espacio se ha convertido también en falta de consideración.

Un antiguo custodio del cementerio describe una situación todavía más grave. "Si la ciudad está deteriorada, esto está mucho peor, el nivel de abandono es total, caminas por dentro del cementerio y te encuentras la hierba que te llega al pecho, los huesos regados", asegura.

Las denuncias tampoco son nuevas. En 2019, Escambray recogió las preocupaciones de la administración por los robos, las tapias demasiado bajas y la escasez de vigilantes. Incluso el personal sanitario advertía entonces sobre los riesgos ambientales de una necrópolis que había quedado rodeada de viviendas.

Para Julián, de 39 años, el deterioro tiene una dimensión especialmente dolorosa. La semana pasada acudió a visitar la sepultura de su padre y encontró el lugar destrozado. "Los restos de mi papá desaparecieron de este cementerio", denuncia. "Fui a llevarle flores y todo estaba roto y vacío".

Según cuenta, el administrador le explicó que unos jóvenes habían saltado el muro, sustraído objetos y causado destrozos. Julián no sabe dónde terminaron los restos de su padre. Su indignación mezcla la tristeza por la pérdida con la impotencia de no encontrar respuestas.

"Ahora tengo más miedo a morirme, porque terminar aquí en este cementerio es como terminar en el infierno", concluye.