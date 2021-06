Las agencias nacionales tendrán el monopolio del turismo en Cuba

El Ministerio de Turismo de Cuba aprobó este lunes el reglamento para las "agencias de viajes nacionales" , en el que señala que serán "las únicas" autorizadas para operar. La nueva normativa está provocando dudas y cuestionamientos en un sector agobiado por la crisis y por la falta de clientes debido a la pandemia.

Entre las actividades que serán exclusivas de esas empresas no solamente están las obvias, como la atención a los viajeros o el diseño de paquetes turísticos, sino, además, la venta de tarjetas telefónicas, postales, mapas y guías.

Esto afectará a las ofertas privadas de alojamiento, guías especializadas, recorridos a la carta y demás servicios destinados al turista que se han ido extendiendo en la Isla desde la apertura de la Isla al turismo en los años 90, en medio de la profunda crisis económica del Período Especial.

Aunque muchos de ellos cuentan con licencia como arrendadores o transportistas, una buena parte trabaja al margen de la ley.

La nueva norma, publicada en la Gaceta Oficial, señala que para crear una agencia de este tipo es necesario pedir la aprobación del Ministerio de Turismo, que exigirá, como parte de los requisitos, una descripción de la actividad que se va a realizar, el proyecto de estatutos y un estudio de factibilidad económica.

Según explican, a partir de ahora las personas jurídicas o naturales cubanas que presten servicios turísticos y los comercialicen en forma de grupos, programas, circuitos, excursiones o cualquier otra modalidad, deben hacerlo a través de las agencias de viajes nacionales, exceptuando a los autorizados a hacerlo de forma directa.

También menciona que las sucursales y las representaciones de agencias de viajes extranjeras tienen que contratar todos los servicios a través de estas agencias nacionales, con excepción de las capacidades de alojamiento, que sí se pueden realizar de forma directa.

Ni el reporte oficial ni la Gaceta especifican la naturaleza de estas agencias nacionales, si solo se consideran las estatales o si estas podrían crearse bajo la modalidad de cooperativa o por iniciativa privada, bajo la recién anunciada autorización para la creación de pymes.

"El turismo da mucho dinero, con las experiencias de Airbnb por ejemplo, es muchísimo dinero que va para el cubano y no para el Estado, y ahora buscan un control total"

No obstante, en el glosario de la Gaceta se asegura que las Agencias de viajes nacionales son "las personas jurídicas constituidas en Cuba, que tengan en su objeto social la realización de actividades que consistan en la mediación entre los viajeros y los prestadores de servicios turísticos".

La nueva resolución, que entrará en vigor el próximo mes, también indica que estas agencias serán las encargadas de la contratación de guías turísticos, de la gestión de prórroga de visas y tarjetas de turista y serán mediadoras con los alojamientos.

Un trabajador del turismo que realiza su labor de forma privada desde hace ocho años, declara bajo anonimato a 14ymedio que considera que este reglamento le parece "muy confuso" y que el Gobierno quiere "que trabajemos para ellos".

"El turismo da mucho dinero, con las experiencias de Airbnb por ejemplo, es muchísimo dinero que va para el cubano y no para el Estado, y ahora buscan un control total", apunta.

Según varias fuentes consultadas por este diario la prioridad del gremio en estos momentos es que el Gobierno "saque la actividad de guía de turismo de la lista de actividades prohibidas" y que, como consecuencia se autorice su desempeño por cuenta propia. Si autorizan estas agencias nacionales que menciona la Gaceta sin antes dar ese paso, lamentan, "lo aprobado entonces quedaría muy lejos de la expectativa" que tienen.

"Quiero trabajar con total libertad de creación y de mi iniciativa privada, yo creo que eso es lo que desea la mayoría de mis colegas"

"Quiero trabajar con total libertad de creación y de mi iniciativa privada, yo creo que eso es lo que desea la mayoría de mis colegas", opina otro trabajador del sector, también sin identificarse. "Por ahora me tocará seguir esperando, pero si esta actividad no se saca de la lista de prohibidas y se aprueba esta licencia, cuando comience nuevamente la actividad turística seremos testigos de unos cuantos atropellos", es decir, multas, aventura. "Solo pido que me permitan trabajar para poder mantener a mi familia y, claro, pagar los impuestos que se desprendan del resultado de mi trabajo", declara.

Paseos por La Habana Vieja con antropólogos devenidos guías alternativos, recorridos a caballo entre los mogotes de Viñales organizados por los propios agricultores de la zona y cenas en medio de los manglares de la Ciénaga de Zapata gestionadas por pequeñas empresas particulares sin reconocimiento legal son algunas de las ofertas del amplio catálogo que existe en Cuba de manera particular.

Con la nueva normativa, muchos de estos freelancer temen que sus servicios no sean aprobados para formar parte de las opciones que ofrecerán las empresas nacionales, especialmente porque deberán pasar por un filtro del Ministerio de Turismo que -muy probablemente- establecerá estrictos límites al trabajo de profesionales diplomados y también una selección ideológica.

"Imagínate que yo hago un tour por El Vedado y Miramar que lo he titulado 'las mansiones de la burguesía cubana' en el que explico el valor histórico y arquitectónico de muchas viviendas que fueron confiscadas a sus antiguos dueños y ahora están en manos de instituciones", cuenta a este diario Mandy, un guía articular que cambió su trabajo en la Academia de Ciencias por su actual ocupación, más lucrativa e ilegal.

"También tengo una ruta que llamó 'Siguiéndole los pasos al rock en Cuba', que lleva a los turistas hasta la Playita 16, el Patio de María y un montón de lugares que no están ahora mismo en ningún recorrido turístico oficial", detalla. "¿Quién se va a creer que el Gobierno va a aprobar que yo enseñe esa parte de la realidad cubana? No me van a dar trabajo en ninguna agencia nacional y en la calle la vigilancia va a ser más dura".

