Financiado por Unicef, el Estado cubano promociona ahora la lactancia materna

Las autoridades cubanas se han volcado estos días en la Semana Mundial de la Lactancia, que se celebra del 1 al 7 de agosto, con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Así, las notas sobre el tema, centrado en difundir que la leche materna es el mejor alimento para un niño en los primeros meses de vida, se han multiplicado en la prensa oficial.

En la Isla el panorama no es alentador. Según datos de 2019, apenas un 40,9% de madres dan de mamar a sus hijos de manera exclusiva durante los seis primeros meses de vida. La cifra está por debajo tanto de la media de la región (43%) como de la media mundial (48%).

Hay que incrementar esos niveles, instó en conferencia de prensa Dagoberto Rivera, coordinador de Programa de Unicef Cuba. "Esta semana pone un reto a los países: llegar al 2030 con no menos del 50% de cobertura. Ese es el gran desafío y por eso es que también se involucran a personalidades influyentes y medios de comunicación, para poder llegar a más personas y lograr ese cambio que se necesita", declaró el funcionario.

Bajo el lema "Facilitar la lactancia materna: marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan", la semana tiene entre sus objetivos mejorar el apoyo a la lactancia en los lugares de trabajo.

Rivera destacó lo que lleva repitiendo la OMS desde que lanzó la iniciativa internacional, en 1992: que la leche materna no es solamente beneficiosa para niños y madres sino también para el sistema de salud "en términos económicos". "¿Cuánto se invierte en recuperar algunas enfermedades crónicas que son prevenibles si la lactancia materna se da en los primeros seis meses fundamentalmente?", se preguntó el funcionario.

Otra oficial de Unicef Cuba, Odalys Rodríguez Martínez, hizo hincapié en una de las premisas de las instancias internacionales de Salud: que "es clave el inicio de la lactancia materna en la hora siguiente al nacimiento, así como mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y, luego, continuar hasta los dos años y más, complementada con alimentos nutricionalmente adecuados y seguros".

En la misma conferencia de prensa anunciaron distintas actividades patrocinadas por Unicef para esta semana, entre ellas otorgar estímulos a "las mujeres donadoras de leche materna y madres que han logrado lactancia materna exclusiva por seis meses y complementadas hasta los dos años y más", realizar "intervenciones en las comunidades y las familias" y ofrecer un "taller nacional de lactancia materna y bancos de leche humana" en La Habana, los próximos 6 y 7 de agosto.

Las autoridades no han expresado ninguna hipótesis por las que en Cuba las cifras de lactancia exclusiva son tan bajas, pero una de las razones para que una madre deje de dar el pecho a su hijo puede ser que su propia nutrición no sea adecuada y, por lo tanto, no pueda alimentar al bebé.

"A mi bebé se le estancó el peso sólo con la leche materna y el propio doctor me dijo que le diera otras cosas", cuenta a 14ymedio Sara, una madre villaclareña de 25 años. Son varias las historias de madres que no producen suficiente alimento y se ven obligadas a cambiar la fuente natural por preparados sustitutos o acudir a vecinas que sí producen en abundancia. "En mi caso, mi mamá no tuvo leche cuando yo nací, así que me engancharon a la madre de otra niña contemporánea del barrio con la que me crié prácticamente", narra Lydia desde La Habana.

En cualquier caso, es llamativa la insistencia repentina de las autoridades cubanas en la lactancia, cuando durante decenios fue política de Estado justamente lo contrario. Entre los años 60 y 80 se extendió en la Isla la consideración de las madres lactantes como burguesas y débiles. El régimen, incluidas la Federación de Mujeres Cubanas y su líder, Vilma Espín, urgía a destetar a los bebés a los 45 días de nacidos, cuando habían de ingresar al círculo infantil, no solamente para que la mujer se reincorporara a "las tareas de la Revolución" sino para que los infantes quedaran bajo la égida del Estado.

"Mi mamá me puso en el círculo a los 45 días, y se escapaba del trabajo para ir a darme la teta", refiere la habanera Diana, criada en El Vedado. "Era una odisea, y así estuvo hasta que yo cumplí los seis meses".

Una rara avis fue la madre de María, nacida a mediados de los años setenta y quien, junto a su hermana, disfrutó de más de un año de lactancia. Ahora, a punto de tener una nieta, expresa su deseo de que su hijo anime a la madre a dar el pecho, pero encuentra la reticencia de la familia de la chica, criada también en la época en que el Gobierno disuadía de hacerlo. "Imagínate tú, tantos años convenciendo a la gente de que lo mejor era destetar al niño, es muy difícil cambiar esa costumbre".

