La Unión Eléctrica anuncia 2.200 MW de déficit tras una convulsa noche de protestas en La Habana

La Habana/La noche fue convulsa en una Habana abandonada hasta por la brisa y el amanecer no pinta mejor. La Unión Eléctrica de Cuba ha anunciado el mayor déficit histórico previsto para hoy, con 2202 megavatios de afectación para el horario pico. Para esa hora, y si nada empeora, se estima que habrá una generación de 976 MW y una demanda de 3150.

La CTE Antonio Guiteras volvió a desconectarse por un salidero en la caldera y se une así su baja a la de Felton, generando una tormenta perfecta a la que solo faltaba por añadir un agravante más: a las 6:09 se produjo una caída parcial del sistema desde la provincia de Ciego de Ávila hasta Guantánamo y a estas horas se trabaja en la recuperación a través de islas de energía.

Todo esto ocurre después de una noche de protestas generalizadas en la capital, en pleno mes de mayo. En la redacción de 14ymedio, a pesar de estar en la planta más alta, el calor era ya insoportable ayer, y no ha llegado un verano que se adivina insoportable. Pese a todo, no se escucharon en El Vedado los muchos cacerolazos que se multiplicaron por todos los rincones de la ciudad en medio de un apagón de más de 20 horas seguidas.

La espita la había abierto San Miguel del Padrón, donde a plena luz del día de ayer y tras 24 horas continuas sin electricidad los vecinos salieron a la calle a golpe de cacerola, clamando por “luz” y comida” y pidiendo unas soluciones que, finalmente, llegaron casi a la par que las detenciones. Pero los nervios comenzaron a cambiar de barrio.

Al calor de la oscuridad, donde reconocer a los manifestantes se complica, las protestas se animaron. Tanto que en el municipio de Playa un camión de Policía acudió hasta las barricadas y hogueras improvisadas, como recoge un video publicado por el periodista Mario Pentón, a disipar al numeroso grupo de personas que tomó la calle.

En Diez de Octubre ardieron también varios focos de basura, mientras se tocaba una bocina y sonaban los calderos. “Mi zona, no hay miedo ya. Queremos libertad, no van a poder con un pueblo entero”, escribía una residente en Santos Suárez, donde los cacerolazos fueron igualmente sonoros.

Cubanos de dentro y fuera de la Isla comentaban con orgullo los múltiples videos que han circulado en redes sociales cuando reconocían las calles en las que viven o un día dejaron. “Mi zona calentando. Fuego con la PNR”, arengaba un antiguo vecino de Lawton y Dolores ante la publicación de otras imágenes en las que apenas se distingue el reivindicativo ruido y el poderoso claroscuro de las hogueras con otra noche negra sin energía.

También se escucharon consignas y reivindicaciones en San Lázaro, junto a la famosa escalinata de la Universidad de La Habana en que un lejanísimo día Fidel Castro clamó contra la dictadura de Batista. Y lo mismo en Guanabacoa, donde cuesta encontrar dónde cargar un teléfono y mucho más una moto para poder salir. “Aparece la señal de 4G, pero absolutamente nada de conexión”, cuenta un vecino.

Que El Vedado estuviera anoche tranquilo no quiere decir que la paciencia de sus residentes sea inmune a lo que está ocurriendo. Al contrario, que el martes se oyeran fuertes cacerolazos –aunque no durante demasiados minutos– en la zona del Ministerio de Transportes llamó la atención. El ruido se extendió hacia la zona de la redacción de 14ymedio, rodeada de edificios donde residen funcionarios del Estado, lo que dota de relevancia estas protestas.

Precisamente el Ministerio de Transportes es uno de los detectores de apagones más eficaces en este entorno, ya que el ruido que hace su generador es instantáneo cada vez que se va la electricidad.