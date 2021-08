La vacuna china Sinopharm llega a Cuba para acelerar el proceso de inmunización

En un giro que contradice todas las declaraciones anteriores de las autoridades cubanas sobre la autosuficiencia del país en materia de inmunización, se empezará este domingo a aplicar la vacuna china Sinopharm a unos 400.000 residentes de la provincia de Cienfuegos que han cumplido los 19 años.

Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), explicó que la inmunización incluirá dos dosis de Sinopharm y una de refuerzo de Soberana Plus. Salud Pública "redefinió" la nueva "estrategia de vacunación" con el fin de "proteger con mayor rapidez a la población", informó en su sitio web Radio Ciudad del Mar.

La vacuna china "ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud", tiene una eficacia de 79% y hay "disponibilidad y garantía para las dosis requeridas en una población considerada pequeña como la cienfueguera", justificó Vérez.

Para Amílcar Pérez-Riverol, virólogo cubano radicado en Brasil, la Isla "se ha quedado muy por debajo de sus proyecciones iniciales para la vacunación" masiva. En un análisis publicado este sábado, el científico expuso que las autoridades sanitarias tenían previsto la inmunización de un 70% de la población con las tres dosis de Soberana 02 y Abdala, sin embargo, al cierre de este mes, la cifra es "2.5 veces inferior''.

Pérez-Riverol detalló que los problemas vienen de meses anteriores como por ejemplo julio, donde no se logró cumplir la proyección que era de 33.5%, ni siquiera "considerando el porcentaje de la población que ha recibido al menos una dosis de las vacunas". El virólogo dijo que aunque se anunció que "se retoma la producción" de Soberana y que este mes podrían ser millones de dosis, la crisis está pasando hoy, es más, ayer. No mañana".

"Me parece evidente que la decisión de aplicar la vacuna de Sinopharm en Cienfuegos está asociada a limitaciones en la disponibilidad de dosis de las vacunas de Cuba y la urgencia causada por la explosión de casos", afirmó.

Este viernes el diario Granma publicó que Cuba "está en condiciones de producir 10 millones de dosis de las vacunas anticovid-19 Soberana 02 y Soberana Plus" desarrolladas por el Instituto Finlay. Según informó el Centro de Inmunología Molecular (CIM) se "tiene listo el Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) para concretar la producción de esos inmunógenos".

Verez aseveró que Cienfuegos será probablemente la primera provincia en vacunar al mismo tiempo a casi toda la población adulta y pediátrica, pues también se inmunizará a los adolescentes de entre 12 a 18 años de edad de la capital provincial, con dos dosis de Soberana 02 y una de Soberana Plus.

Por su parte, Yury Valdés Balbin, director adjunto del IFV, dijo que el objetivo es llevar a la provincia a "una posición de pico de respuesta inmune óptima" y aseguró que no muchas regiones del mundo "pueden tener el lujo que ahora se dará Cienfuegos, de poder aplicar la vacunación masiva a su población".

A inicios de agosto, cuando Ciego de Ávila registró un pico de contagios de covid-19, a la redacción de 14ymedio llegaron varias denuncias de que en ese territorio se quería inmunizar con una vacuna china. La información partió de una reunión del grupo temporal de trabajo por la pandemia en la que, según uno de los participantes, se mencionó la opción de inmunizar a los avileños con el antídoto extranjero.

Desde entonces, los lectores preguntaron directamente a los periodistas de Invasor, el diario local, acerca de la presunta vacunación con Sinovac u otra de las vacunas chinas, y exigieron información transparente y, aunque no se les dio ninguna explicación tampoco se les negó el rumor. "Puede estar convencido que en el momento en que tengamos esa información la publicaremos. Lo que no podemos hacer es publicar informaciones no confirmadas ni oficiales", respondió entonces una redactora del periódico a quienes le pedían que aclarara lo que consideraban un "secreto a voces".

