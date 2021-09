Después de Cienfuegos, la vacuna china llega a la provincia cubana de Artemisa

La vacuna china Sinopharm ha llegado este jueves a la provincia de Artemisa, muy discretamente y sin explicación previa a la población. Los residentes de San Cristóbal han sido los primeros en recibir una dosis del antídoto, según los testimonios recopilados en el lugar por 14ymedio.

El giro en la política sanitaria del Gobierno cubano, que se había empeñado en desarrollar sus propias vacunas, empezó a principios de esta semana en la provincia de Cienfuegos y parece destinada a extenderse al resto del país, especialmente en las zonas donde el covid-19 está fuera de control.

Sin embargo, para los vecinos de San Cristóbal, la decisión llega tarde.

"La gente no sabe con certeza si pasó el virus o no, y si puede vacunarse ahora o debe esperar a que les den una única dosis de Soberana Plus, como lo indica el protocolo"

Según Sandra, una madre de 30 años, "la gente está muy decepcionada, porque dejaron morir a medio pueblo, literalmente, antes de empezar a vacunar". Ella califica el proceso de "locura", porque "es muy difícil saber con exactitud la cantidad de personas que pasaron el virus en la provincia". Durante el mes de agosto, detalla, no había forma de hacer test de antígenos o PCR, sólo a embarazadas y niños. Por tanto, concluye, "la gente no sabe con certeza si pasó el virus o no, y si puede vacunarse ahora o debe esperar a que les den una única dosis de Soberana Plus, como lo indica el protocolo".

Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), había explicado el pasado viernes que el proceso con Sinopharm incluiría dos dosis de la vacuna china –aprobada por la OMS para su uso de emergencia– y una de refuerzo de Soberana Plus –recién aprobada solamente por el Cecmed, la autoridad reguladora de medicamentos en Cuba.

La vacunación comenzó este jueves en el Consultorio número 1 de San Cristóbal y se llevará a cabo en los próximos cinco días, detalló Julián, otro artemiseño que fue vacunado con Sinopharm. "Es bastante lento", juzgó, pero "nos llevaron con una guagua hasta la escuela que sirve como vacunatorio y luego nos regresaron a la casa".

En Artemisa, la inmunización comenzó el pasado mayo con la inoculación del candidato vacunal Abdala a casi 20.000 trabajadores de la salud y continuó, refiere una fuente conocedora, en la capital de la provincia, Mariel y Bauta. Sin embargo, detuvieron el proceso ante el aumento de casos, "sin ninguna explicación", dice la misma fuente.

Con una excepción: la vacunación, tras el 11 de julio, de la población de San Antonio de los Baños, donde tuvo lugar la primera manifestación ese día, la que prendió la mecha en más de 40 lugares de la Isla.

Después, se aplicó el mismo fármaco, ya aprobado para su uso de emergencia por el Cecmed, a embarazadas.

Finalmente, este 29 de agosto, las autoridades anunciaron la reanudación del proceso de vacunación en la provincia con Sinopharm, sin explicar tampoco por qué se desechó Abdala.

