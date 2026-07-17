Vecinos de Luyanó bloquean una calle por la falta de agua

Piedras y basura quedaron obstaculizando la vía tras la protesta en la avenida México, conocida popularmente como Cristina, en El Cerro, La Habana.

La Habana/Apagón y protesta ya no se sueltan de la mano en Cuba. Este viernes, en la avenida México, en el municipio capitalino del Cerro, 14ymedio se topó con los restos de la protesta de la noche anterior: grandes piedras, montones de basura e incluso una silla permanecían sobre la calzada, obligando a los vehículos a esquivarlos. Según se aprecia en los videos difundidos en redes sociales, decenas de vecinos salieron a la calle tocando cazuelas y bloquearon la vía tras permanecer 24 horas sin electricidad. Varias horas después, los obstáculos seguían sin ser retirados. Consultado por este diario, un vecino prefirió no hacer declaraciones por temor a la vigilancia policial.

El jefe de sector acudió a hablar con los vecinos, que mantenían bloqueada la calle con un cartel que reclamaba “Agua y luz”. / 14ymedio

Este diario documentó, también este viernes, otra protesta en Luyanó, a plena luz del día. Vecinos que llevaban más de 24 horas sin electricidad bloquearon varias entrecalles con cubos vacíos, ramas y objetos metálicos. En un cartel resumían su principal reclamo: “Agua y luz”. Según contó a este diario un vecino, la falta de agua es lo que más indignaba al barrio. “Estoy por irme al Malecón a tomar agua salada”, dijo. El jefe de sector acudió al lugar para dialogar con los residentes y poco después fue restablecido el servicio eléctrico. Las autoridades prometieron enviar una pipa de agua, pero pasado el mediodía, aún no había llegado. Los vecinos decidieron mantener bloqueada una calle hasta que eso no sucediera.

Los vecinos mantendrán bloqueada la entrecalle hasta que llegue la pipa de agua. / 14ymedio

La noche de este jueves, desde la Redacción de 14ymedio, se escucharon intensos cacerolazos procedentes de varios edificios de Nuevo Vedado, en las cercanías de Boyeros y Conill. Los vecinos llevaban más de 28 horas sin electricidad. El servicio fue restablecido durante apenas hora y media, cuando ya los refrigeradores estaban descongelados y el agua del edificio se había consumido totalmente. Al volver el apagón comenzó el cacerolazo más nutrido y extenso que se recuerda en el barrio, algo inusual dado que está habitado mayormente por funcionarios y trabajadores estatales.

En algunas zonas de la capital los apagones superan ya las 72 horas. La falta de suministro eléctrico agrava además la crisis del agua: vecinos de numerosos municipios denuncian que llevan semanas sin recibirla. Los cortes son consecutivos y las escasas horas con corriente apenas alcanzan para recargar baterías y, mucho menos, para bombear agua.

En un cartel resumían su principal reclamo: “Agua y luz”. / 14ymedio

Junto con la crisis energética comienzan a aflorar también denuncias de cobros ilegales dentro de la empresa eléctrica. “La corrupción en la UNE está campeando por su respeto”, cuenta a este diario un residente de Luyanó. “No hace mucho los vecinos de aquí pagamos para que vinieran a arreglarnos una avería. Llevábamos casi 24 horas sin luz y tuvimos que pagar para que hicieran lo que se supone es su trabajo”. Según los vecinos, también se ha extendido la práctica de pagar para ser conectados a circuitos privilegiados y reducir así el tiempo de los apagones.

Reclamos similares hacían los residentes de San Miguel del Padrón durante las protestas de este jueves, que tuvieron lugar a plena luz del día. Vecinos denunciaron que algunos trabajadores priorizan el restablecimiento del servicio en determinados circuitos a cambio de dinero. “Les pagan para que vengan y pongan la corriente y esa es la situación que hay entonces en otros barrios, que no hay corriente estable”, dijo una residente a Martí Noticias. “Los trabajadores saben la necesidad actual que tenemos con la crisis energética y están cobrando dinero”.

En la misma línea, videos difundidos desde Calabazar, en el municipio de Boyeros, muestran a varios vecinos reteniendo a dos personas que, según los testimonios, eran trabajadores de la empresa eléctrica y negociaban priorizar determinados circuitos a cambio de dinero. Según los testimonios de usuarios, los dos implicados fueron arrestados posteriormente por la Policía. Otros videos muestran a decenas de vecinos del barrio congregados en la calle, coreando consignas para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico y denunciar la falta de transparencia en las operaciones de la empresa estatal.

Obstáculos sobre la Avenida, tras las protestas de este jueves en el Cerro. / 14ymedio

Guanabacoa fue otro de los múltiples puntos candentes de la capital. Allí, los vecinos marcharon en grupos por las calles después de tres días de apagón y un mes sin agua, al grito de “¡Agua y corriente!”. Según los testimonios difundidos en redes sociales, residentes de distintos barrios se sumaron a la misma protesta. De acuerdo con esas publicaciones, al lugar acudieron autoridades estatales para intentar calmar a los manifestantes y prometer que el servicio sería restablecido.

En San Isidro, La Habana Vieja, las imágenes muestran a vecinos gritando directamente contra el Gobierno y Miguel Díaz-Canel, denunciando que llevan cuatro días sin electricidad y sin agua. Una mujer, gritando con voz quebrada, exhorta a los “guapos” del barrio a que se enfrenten con valentía a la policía.

La ingeniera y emprendedora privada Yulieta Hernández Díaz publicó también este viernes en su perfil que en su barrio de Playa protagonizaron un cacerolazo que se prolongó durante una hora y solo cesó cuando regresó la electricidad. Según relata, los vecinos acumulaban cerca de 100 horas sin luz, recuperaron la corriente durante apenas dos horas y volvieron a quedar otras 31 horas a oscuras. “13 días, creo, que vamos sin agua y contando aún. Ya voy perdiendo la cuenta, mis vecinos me dicen que son 16 días. Hasta agua de lluvia hemos recolectado”, escribió.

La respuesta del Gobierno a las protestas sigue siendo la represión. La activista Gisselle Ordoñez –conocida en redes como Zea Gisselle–, relató este viernes en una detallada crónica que fue citada y entrevistada por agentes de la Seguridad del Estado en una unidad policial de La Habana, donde la interrogaron sobre su participación en manifestaciones y sus publicaciones en redes sociales.

“Yo no tengo Presidente, no tengo Patria ni país; yo lo que tengo es el barrio donde nací, el lugar que me vio nacer y donde he crecido, una isla, un pedazo de tierra”

Según su relato, los agentes la acusaron de “ejercer liderazgo” en las protestas de su barrio, de documentar los operativos policiales y de difundir en redes sociales contenidos que, según ellos, respondían a intereses opositores. La activista negó pertenecer a organizaciones o recibir financiamiento, pero les expresó claramente su postura: “Yo no tengo Presidente, no tengo Patria ni país; yo lo que tengo es el barrio donde nací, el lugar que me vio nacer y donde he crecido, una isla, un pedazo de tierra”.

Según la activista, la entrevista terminó con la firma de un acta de advertencia. En ella, Gisselle escribió que se comprometía a “no cambiar su manera de pensar” e intentar no incurrir en delitos establecidos en el Código Penal.

La presión contra quienes participan en protestas se extiende también a otras provincias. Este viernes, la organización independiente Cubalex denunció la desaparición forzada de al menos seis personas detenidas tras una protesta por los apagones ocurrida la noche del martes en el barrio Loma del Chivo, en Guantánamo. Según la organización, agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía filmaron a los manifestantes y posteriormente los arrestaron.

Hasta el momento han sido identificados dos de ellos, Yeansg Carlos Pérez George y Cristian Jesús Bergondo George. Cubalex asegura que sus familiares desconocen el paradero de los seis detenidos y permanecen frente a la Unidad de Operaciones del Departamento de Seguridad del Estado en Guantánamo, donde denuncian haber recibido maltratos por parte de las autoridades.