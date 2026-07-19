“Yo vengo a seguir poniendo la piel”: Otero Alcántara vive sus primeras horas en libertad tras salir de Cuba

En la Ermita de la Caridad, en Miami, Otero Alcántara restaura una imagen rota de la Virgen como símbolo de la reconstrucción de Cuba.

Recién llegado a EE UU, el artista reconstruyó una Virgen rota que trajo de la Isla y afirmó que Maykel ‘Osorbo’ estaría “muy pronto” también en Miami

Madrid/Apenas una hora después de aterrizar en Miami, EE UU, el artista y ex preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara convirtió su primer acto de libertad en una performance “espiritual y político”. En la Ermita de la Caridad del Cobre, ante decenas de miembros del exilio, periodistas y activistas, protagonizó un evento para reconstruir entre todos los presentes una imagen rota de la Virgen de la Caridad que había traído desde Cuba y que presentó como una metáfora de “las heridas” de la Isla, el exilio y de él mismo.

Ante la avalancha de preguntas de la prensa, Otero Alcántara insistió una y otra vez en la misma idea: “Lo que quiero es trabajar. Vengo a trabajar: un minuto que pierda, es un minuto más de la dictadura”.

Antes de comenzar, agradeció el apoyo del exilio y dedicó unas palabras a los presos políticos que permanecen en la Isla, en especial al rapero Maykel Osorbo Castillo Pérez, también integrante del Movimiento San Isidro. Sobre el músico, afirmó que “pronto” estaría también en Miami. Según sus contactos en la Embajada de EE UU, el artista podría llegar a ese país "en menos de un mes", aunque aclaró que no podía asegurarlo. “Maykel es un sobreviviente y un peleador, y si yo sobreviví, él va a estar bien dentro de lo posible”.

Sobre 'Osorbo', afirmó que “muy pronto” estaría también en Miami. Según sus contactos en la Embajada de EE UU, el artista podría llegar a ese país "en menos de un mes"

Mientras aplicaba pegamento a los fragmentos de la imagen, Otero Alcántara respondió a las preguntas de los periodistas. El artista reiteró que continuará utilizando el arte como herramienta de transformación política: “Hay un tipo de arte que tiene la fuerza de cambiar las cosas: una canción cambió las cosas, un performance cambió las cosas”, dijo en alusión a Patria y Vida y a sus propias acciones artísticas en la Isla. Pero asegura que hay que comprometerse, que el arte debe ser algo más que “una pintura en la pared”. “Yo puse la piel, y vengo a seguir poniendo la piel”.

También envió un mensaje a quienes permanecen en Cuba. “Hay que seguir peleando por las libertades, que sí se puede”. Otero Alcántara sostuvo que “hay que saber por qué se pelea. No salimos por el pollo, por el aceite ni nada de eso. Salimos pidiendo libertad, y la libertad va a traer todo eso”.

El activista también aseguró haber conversado con funcionarios de la Embajada de EE UU sobre la situación de los presos políticos cubanos. “Están presionando”, dijo, aunque insistió en que “para sacarlos a todos hay que tumbar la dictadura”, porque “mientras exista la dictadura habrá presos políticos”.

“Hay que saber por qué se pelea. No salimos por el pollo, por el aceite ni nada de eso. Salimos pidiendo libertad, y la libertad va a traer todo eso”

Preguntado por su paso por la cárcel, aseguró sentirse “más sano mentalmente” gracias, en parte, dijo, a la presión internacional ejercida durante estos años. Explicó que las autoridades penitenciarias le permitieron pintar porque sabían que esa actividad “lo mantenía vivo” y expresó su confianza en haber podido sacar del país la mayor parte de las obras realizadas en prisión.

Anunció además que prepara una presentación pública de las más de 4.000 pinturas que realizó durante su encarcelamiento y que logró traer consigo. Planifica hacer un evento en el que, mientras las va desempaquetando, relata sobre cómo las concibió. “Voy a seguir haciendo arte, tengo un montón de ideas en la cabeza; todas las obras que traigo son sobre el sentimiento de encierro”.

Sobre el evento de reconstrucción de la Virgen de la Caridad, Otero Alcántara explicó que representa un punto de encuentro para los cubanos por encima de diferencias políticas o personales. “Todos estamos rotos”, afirmó, aludiendo a las familias separadas por el exilio y a las consecuencias de la represión. “La Virgen no se restaura sola. Es el cúmulo de toda la energía de todos nosotros”. También sostuvo que la espiritualidad es un espacio donde coinciden “heteros, gays, blancos, negros, oficialistas, dictadores, la Seguridad del Estado, opositores, mambises y nosotros, los artistas”.

Otero Alcántara asegura que hay que comprometerse, que el arte debe ser algo más que “una pintura en la pared”. “Yo puse la piel, y vengo a seguir poniendo la piel”

Mientras duraba el performance y muchos amigos se acercaban a abrazar a Otero Alcántara y celebrar su libertad, se corearon consignas como “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura” y “¡Viva Cuba libre!”. Además, los presentes cantaron el himno nacional de Cuba.

La llegada de Otero Alcántara a EE UU generó reacciones inmediatas dentro y fuera del exilio cubano. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le dio la bienvenida con un comunicado en el que afirmó: “Luis Manuel Otero Alcántara enfrentó años de represión y condiciones inhumanas bajo el régimen castrista. Su valentía al aparecer con la bandera cubana en ‘Patria y Vida’, himno de la libertad, inspiró a millones. Es un privilegio darle la bienvenida a EE UU como un héroe de la causa cubana”. Rubio también reclamó la liberación del rapero Maykel Osorbo y del resto de los presos políticos cubanos, además de insistir en la necesidad de celebrar elecciones libres en la Isla.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart sostuvo, por su parte, que Otero Alcántara y otros opositores “lo arriesgaron todo por la libertad del pueblo cubano”, y reiteró su respaldo a quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.