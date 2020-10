Otra vez escasea el pan

Los anaqueles y mostradores de las panaderías en varios puntos de La Habana hace días que lucen desiertos. En el mercado racionado apenas alcanza la producción que están teniendo al día para cumplir con el compromiso del Gobierno de un pan de 80 gramos por cada consumidor.

La venta de pan liberado por parte del Estado también se ha visto afectada y en los privados ha disminuido visiblemente la oferta de productos que llevan harina. El típico olor a masa horneada que en las madrugadas inunda los alrededores de las panaderías apenas se siente. Muchos negocios que venden sándwiches o bocaditos tampoco encuentran el producto.

"Hace días que solo puedo comprar el de la libreta y para colmo haciendo tremenda cola. Sacan poquito y se acaba"

"Hace días que solo puedo comprar el de la libreta y para colmo haciendo tremenda cola. Sacan poquito y se acaba. La empleada dice habrá por la tarde y cuando uno llega la cola que hay que hacer es de una hora", contó a este diario una vecina que esperaba en la panadería de Hidalgo y Lombillo, en Nuevo Vedado.

El problema, dicen los clientes, tampoco se resuelve acudiendo a los privados. "Cerca de mi casa, en 23 y 26 hay uno de esos y sí, saca pan y galletas tempranito por la mañana, pero qué va, eso vuela y casi nunca puedo alcanzar", agregó la mujer.

En el municipio de Centro Habana el escenario no es distinto. En la panadería La Candeal, ubicada en la esquina de San Lázaro y Hospital hace días que hay problemas graves. "A cualquier hora tú pasas y no hay pan en ninguna panadería, solo el de la libreta, aquí ahora me dijeron que hasta las cuatro de la tarde no lo sacan", comentó otro habanero que esta mañana había realizado un recorrido por varios puntos de la ciudad en busca de pan.

"Yo no soy exquisito, busco cualquiera, pero en mi casa no puede faltar el pan", señaló. Antes de irse a seguir con su recorrido dijo: "¿Te acuerdas de la coyuntura? Igualito".

________________________