Una victoria judicial de Chen Zhi, el socio de Habanos S.A. detenido en China, complica la situación

Un tribunal de las Islas Vírgenes devuelve el control de sus empresas al magnate sancionado, lo que expone a mayor riesgo a la parte cubana

Madrid/La suerte del magnate chinocamboyano Chen Zhi es la desgracia para el régimen cubano, que ve frustradas las posibilidades que tenía de recuperar los ingresos perdidos por la venta de Habanos. Un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ha frenado la liquidación de las empresas del millonario, socio indirecto de Habanos S.A., y abre la puerta a que recupere el control de una red que incluye una treintena de compañías a su nombre, según revela la página especializada L’Amateur de Cigare.

Lo que supone una victoria judicial para uno de los señores del tabaco en el mundo, es una pésima noticia para el Estado cubano, ya que entre las sociedades que podrá recuperar Chen está Simply Advanced Limited, con la que controlaba casi un tercio de las acciones de Habanos S.A. En enero, un juez determinó que una treintena de empresas del multimillonario – Simply Advanced Limited incluida– pasara a manos de un liquidador para preservar los activos mientras se resolvían los delitos de los que es acusado el directivo. Pero ahora otro tribunal ha determinado que no hay razones suficientes para tomar esta medida, por lo que las compañías volverán a estar bajo su control.

Chen Zhi permanece actualmente encarcelado en China y pesan sobre él sanciones directas de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea por delitos financieros y vulneraciones de los derechos humanos. Esto ha tenido importantes consecuencias sobre las ventas del producto en buena parte de estos países –donde Habanos genera más de la mitad de su facturación– en los últimos meses.

Chen Zhi permanece actualmente encarcelado en China y pesan sobre él sanciones directas de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea por delitos financieros y vulneraciones de los derechos humanos

El distribuidor en Austria, Alemania y Polonia, la empresa 5th Avenue Products Trading GmbH, comunicó la suspensión de los pedidos por “restricciones bancarias temporales”. Elite Trading Scandinavia AB entró en un proceso de liquidación voluntaria tras la suspensión de su licencia por parte del Ayuntamiento de Gotemburgo, en Suecia, donde estaban sus almacenes y oficinas. La medida se tomó tras una “investigación de idoneidad financiera” por los lazos de la empresa con Chen Zi y derivó en la disolución de la compañía, que distribuía los habanos no solo en ese país, sino también en Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania.

Menos trabas, pero limitaciones también, se han hallado en España, donde las cuentas de Tabacalera están congeladas y es necesaria una autorización del Tesoro –que depende del ministerio español de Economía– para realizar cualquier operación, incluyendo el pago de los salarios de los empleados, para supervisar que no acabe en manos de Chen. Es un caso similar al de Hunters & Frankau, distribuidora en Reino Unido, al que también se le vigilan los pagos para que el dinero circule hacia la matriz exportadora cubana sin acabar en manos del empresario chino.

La esperanza para el Estado cubano de recuperar o mantener estos mercados dependía de que las empresas se mantuvieran en manos de los liquidadores, lo que hasta ahora permitía seguir operando en algunos países, como España y Reino Unido, aunque fuera con dificultades. Pero la decisión del tribunal supone un mazazo.

Por el momento, la gente de Chen no ha regresado a sus puestos. “Todavía no se ha dictado ninguna orden para rechazar las solicitudes de liquidación o cesar a los liquidadores provisionales en sus funciones”, dijeron al medio especializado L’Amateur de Cigare Paul Kennedy y Grant Carroll, del bufete Campbells, que representan a 25 de las 30 sociedades. Los liquidadores provisionales continúan en sus puestos por el momento, ya que el fallo será publicado el 6 de noviembre, y en una nueva vista, prevista para el 8 y 9 de diciembre, deberán abandonar sus cargos.

Según la defensa, la gestión pasará a Cosimo Borrelli, a quien señalan como independiente y que ya es, de hecho, administrador de Simply Advanced Limited, junto con otras 25 empresas. L’Amateur de Cigare sostiene que este hecho no cambia, en principio, el accionariado de Habanos y sus distribuidores, como tampoco las sanciones contra Chen, más bien al contrario, ya que Borrelli sigue siendo un directivo designado por el multimillonario.

La victoria judicial de Chen Zhi no desbloqueará las cuentas bancarias de las distribuidoras de puros cubanos. De hecho, en un primer término, podría complicar todavía más su operatividad”

El juez del caso afirmó en una vista celebrada el pasado 21 de octubre que la transición debería ser paulatina, porque la vuelta de las empresas a manos de Chen amenaza empleos y cierres de compañías en varios países. “La victoria judicial de Chen Zhi no desbloqueará las cuentas bancarias de las distribuidoras de puros cubanos. De hecho, en un primer término, podría complicar todavía más su operatividad”, subraya la información.

Para Cuba, las consecuencias pueden ser inmediatas y directas, ya que Europa representa más de la mitad de las ventas globales de puros como Cohiba, Montecristo o Partagás.

La entrada del multimillonario chinocamboyano ha sido catastrófica para el tabaco cubano. El pasado septiembre, el Financial Times publicó una investigación en la que se relataba la irrupción del excéntrico personaje en el imperio tabacalero. Las ansias de Chen por colocar los habanos en el segmento de lujo provocaron que el precio del producto se duplicase, afectando a sus ventas en los mercados tradicionales.

Aunque los habanos en Asia no han perdido ese estatus ni se enfrentan a problemas legales, sí están en la encrucijada en otros países donde empiezan a buscar nuevos proveedores, entre ellos República Dominicana y cubanoamericanos que obtienen la planta en Honduras y Nicaragua, pero procesan siguiendo la tradición de la Isla. Todo esto, sumado a una industria tabacalera que ya operaba de manera precaria y ahora se encuentra en crisis severa, amenazan con acabar con una de las exportaciones más importantes para la Isla (827 millones de dólares en 2025), como antes ocurrió con el azúcar.