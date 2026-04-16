"Una victoria militar de EE UU en Cuba sería muy fácil, pero una victoria política mucho más difícil"

Banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana.

Madrid/El Pentágono ha enfriado levemente las especulaciones surgidas a partir de la publicación de USA Today según las cuales el organismo "está intensificando discretamente sus planes militares para una posible operación en Cuba por si el presidente Donald Trump da la orden de intervenir".

"No especularemos sobre escenarios hipotéticos. El Departamento planea diversos escenarios de contingencia y permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente según lo indicado", respondió a preguntas de la agencia rusa Ria Novosti. La declaración es más prudente que la que ofreció USA Today cuando requirió aclaraciones sobre ese presunto plan revelado por dos fuentes al medio, aunque hubo un añadido.

El Pentágono agregó que existe una cadena de mando que lo mantiene “aislado” del presidente, una frase que ha sido interpretada como un llamado a separar las declaraciones políticas de las decisiones técnicas y operativas. Aunque la decisión final es del presidente, Donald Trump, el departamento confirma en definitiva que todas las opciones están sobre la mesa.

"En este momento, se trata más de una estrategia de comunicación"

La idea es básicamente la misma que plantea en la nota de USA Today Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la Universidad Internacional de Florida, entrevistado para la ocasión como experto en el Ejército cubano. Fonseca opinó, requerido por el medio, que hablar de preparar planes militares podría ser solo una amenaza: "En este momento, se trata más de una estrategia de comunicación".

El especialista subrayó algo ya conocido: que los medios materiales del Ejército cubano son muy limitados y sus recursos humanos no están demasiado motivados. Sin embargo, cree que las consecuencias de la intervención no serían muy halagüeñas. "Esta sería una victoria militar muy fácil, pero una victoria política mucho más difícil", opina. A su juicio, “recuperar el Estado de derecho y apoyar a los líderes de la oposición resultaría una tarea mucho más compleja”.

La nota de USA Today no desvela nada nuevo, ya que desde que EE UU intervino en Venezuela el 3 de enero de 2026 para capturar a Nicolás Maduro se contempla que repita la técnica en Cuba, por las propias declaraciones constantes de Trump. Sin embargo, la vía diplomática sigue sobre la mesa y las conversaciones entre el Departamento de Estado y el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, reveladas por la prensa estadounidense, se dan por seguras.

Lo que no se sabe es si van o no a prosperar, ya que en las últimas semanas el propio Miguel Díaz-Canel, que a mediados de marzo confirmó conversaciones con el Gobierno de EE UU, ha alimentado la retórica militar. En dos entrevistas con medios estadounidenses, el mandatario cubano ha insistido en que no va a dimitir –una de las opciones que más se manejaban, para dar paso a un sucesor más del gusto de Washington, como el propio Óscar Pérez-Oliva, actual viceprimer ministro y miembro de la familia Castro– y que el régimen resistirá hasta, si es necesario, la muerte.

Este miércoles, Pekín y Moscú volvieron a prestar su apoyo verbal a La Habana, aunque materialmente es impensable que lo material pase de los paneles solares y el petróleo a lo militar.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun dijo en rueda de prensa que Pekín "se opone firmemente" a las prácticas coercitivas de Washington y reiteró que China "apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia externa", un mensaje que se repite casi de manera idéntica a diario.

Este miércoles, Pekín y Moscú volvieron a prestar su apoyo verbal a La Habana, aunque materialmente es impensable que lo material pase de los paneles solares y el petróleo a lo militar

En cuanto a Moscú, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo en una entrevista al medio India Today que Rusia “no querría que ningún país invadiera Cuba”. "Cuba es un socio excepcional de Rusia, nuestro buen amigo. Y no nos gustaría ver a ningún país invadiendo Cuba, ni presionando a Cuba, ni aislándola desde el exterior, impidiendo que lleguen medicamentos a los niños cubanos", dijo.

"Los niños en los hospitales mueren sin electricidad ni medicinas. Esto no está bien", insistió. El vocero, no obstante, quitó hierro a las declaraciones de Trump sobre Cuba y consideró que el mandatario “es extremadamente abierto con la prensa y muy detallado en sus explicaciones”.

En esa línea se mantuvo también el canciller Sergei Lavrov, preguntado por la misma situación. “No pienso hacer de adivino porque muchas veces hemos escuchado declaraciones desde Washington, y muchas de éstas luego no adquirieron forma de acciones prácticas”, señaló.

El ministro de Exteriores recordó que Rusia ha ratificado en numerosas ocasiones su “firme apoyo a la soberanía e independencia de los amigos cubanos, que están dispuestos a defender su libertad hasta el final, con todos los recursos de que disponen”.

“Rusia y China brindamos a Cuba respaldo político, en la Organización de las Naciones Unidas y otros foros, económico y humanitario, y no tengo duda de que seguiremos otorgando ese apoyo”, agregó, sin mencionar en ningún momento la posibilidad de que la ayuda pueda llegar más lejos, una posibilidad descartada tras su nula cooperación militar con Venezuela e Irán.

Lavrov, además, dijo mantener la esperanza de que “Estados Unidos no vuelva a los tiempos de las guerras coloniales directas ni de someter a los pueblos libres”.