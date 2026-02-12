Podcast
Cafecito informativo del jueves 12 de febrero de 2026
Rusia
La prensa rusa señala numerosos obstáculos para que Moscú cumpla su promesa de enviar petróleo a Cuba
Migración
La fiebre del petróleo hizo que más de 135.000 cubanos se fueran a vivir en Guyana en 2025
Rusia se resigna a repatriar a sus 4.000 connacionales varados en Cuba por la falta de queroseno
Lo último
Cooperación
La resistencia del régimen cubano a las reformas económicas irrita a China, reacia a implicarse en su defensa
Venezuela
Delcy Rodríguez dice que "en algún momento" viajará a Estados Unidos
Comunicaciones
WhatsApp denuncia que Moscú intenta bloquearlo totalmente en favor de una aplicación rusa