La Habana/Dimitir y renunciar son dos verbos poco frecuentes en el vocabulario del poder cubano, pero empiezan a escucharse en el discurso oficial. Este jueves analizo qué significa que esas palabras aparezcan en un sistema político donde abandonar un cargo ha sido una rareza.

También visitamos la emblemática heladería Coppelia, en La Habana, donde los precios de hasta 175 pesos por bola de helado ahuyentan a los clientes y dejan los salones casi vacíos. En el terreno económico, las casas de cambio Cadeca ofrecen, por primera vez, una cotización del dólar más favorable que la del mercado informal, una situación que merece atención.

Y cierro con una nota cultural: los ritmos del techno berlinés llegan a la Quinta de los Molinos, en La Habana, para demostrar que, incluso en medio de tantas dificultades, la música sigue encontrando espacios.

Estas son las noticias del jueves 12 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.