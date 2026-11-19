La Habana/En el Cafecito Informativo de este jueves 19 de noviembre comienzo con una reflexión sobre la policía política cubana, una verdadera trituradora de ciudadanos que utiliza el miedo, las amenazas y la represión para mantener el control sobre la sociedad. También abordo el imparable encarecimiento de los alimentos, cuyos precios han aumentado más de un 50% en apenas un año, mientras los salarios y las pensiones pierden cada vez más poder adquisitivo.

Además, analizo una nueva paradoja de la economía cubana: con la zafra azucarera prácticamente muerta, las autoridades buscan generar electricidad a partir de la caña. Para cerrar, comparto una noticia cultural: la presentación de Cómo entrar a una cárcel, el libro del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas. Estas son las noticias de hoy en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.