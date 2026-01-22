Podcast
Cafecito informativo del jueves 22 de enero de 2026
Deuda
El Gobierno cubano culpa a Trump por sus impagos a sus acreedores del Club de París
España
La cubana Tamara Valdés, una de las últimas víctimas identificadas en el accidente de tren en España
Salud
Las autoridades sanitarias investigan un posible brote de hepatitis en Ciego de Ávila
Lo último
Represión
Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas en Irán, según el primer balance oficial
Venezuela
Lo admita o no, Trump solo tiene una opción en Venezuela