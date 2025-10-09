Podcast
Cafecito informativo del jueves 9 de octubre de 2025
Cuba
Del servicio militar al campo: Granma entrega tierras en usufructo a los "desmovilizados"
Incapaces de competir con el mercado negro, las farmacias "internacionales" se dolarizan
Tormenta Imelda
Marrero recomienda "soluciones tropicales" para reparar las viviendas dañadas por Imelda
Internacional
Rusia llama a Cuba a contrarrestar juntos las "acciones ilegales de Occidente"
Literatura
Nobel para László Krasznahorkai, el escritor húngaro de la realidad aterradora y cómica
Salud
El pediátrico de Matanzas, lleno ante la alta circulación de virus en la provincia