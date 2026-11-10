La Habana/El régimen cubano extiende su prohibición de Starlink hasta las embajadas extranjeras y los organismos internacionales acreditados en la Isla. Este martes comienzo el Cafecito Informativo con una nueva medida que pone sobre la mesa el control de las telecomunicaciones y las restricciones al acceso a internet.

También abordo un negocio que prospera a la sombra del hacinamiento y la crisis habitacional: el alquiler de habitaciones por horas para quienes buscan un poco de intimidad, un lujo cada vez más caro para los cubanos. Mientras tanto, la industria ronera muestra dos caras muy diferentes: Havana Club para los mercados internacionales y bebidas de dudosa calidad para el consumo nacional.

Cierro con una propuesta cultural: Gema y Pavel en "Concierto Íntimo", una oportunidad para reencontrarse con las voces y canciones de este querido dúo cubano.

Estas son las noticias del martes 10 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, un espacio para comenzar el día con las claves de la actualidad cubana.