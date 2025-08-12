Podcast
Cafecito informativo del martes 12 de agosto de 2025
Presos políticos
La Dama de Blanco Aymara Nieto sale de la cárcel a cambio de su destierro a República Dominicana
Por pedir "sentencias injustas", una fiscal de Artemisa entra en la lista de represores cubanos
Exportaciones
Toneladas de mármol abandonadas en el puerto de la Isla de la Juventud
