Cafecito informativo del miércoles 15 de octubre de 2025
Cuba
Como en el Período Especial, las autoridades apuestan al "arroz popular" para reducir las importaciones
Una avería en la planta de Energas en Boca de Jaruco dispara el déficit eléctrico al 57% de la demanda
Obituario
Muere en La Habana Juan González Febles, precursor del periodismo independiente
Lo último
Cultura
La casa natal de Vargas Llosa en Arequipa reabre sus puertas para homenajear al Nobel
Caribe
Venezuela dice que el despliegue de EE UU en el Caribe "deja vía libre" a narcotraficantes
Colombia
Muere el supuesto cabecilla del Tren de Aragua en Chile al caer de un edificio en Colombia