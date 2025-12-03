Podcast
Cafecito informativo del miércoles 3 de diciembre de 2025
Cuba
Otra caída parcial del sistema eléctrico deja sin luz a la mitad occidental de Cuba
La ayuda que EE UU anunció tras el huracán Melissa aún no ha llegado a la Isla
Violencia
Una enfermera asesinada por su marido en Cienfuegos tras años de maltrato
Economía
El sector privado ya puede vender al mayoreo sin la mediación de una empresa estatal
Europa
La UE acuerda dejar de importar gas natural de Rusia y eliminar gradualmente el petróleo