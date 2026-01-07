Podcast
Cafecito informativo del miércoles 7 de enero de 2026
Venezuela
Los médicos cubanos siguen activos en las zonas de Venezuela “donde las condiciones lo permiten”
Petróleo
El 'Ocean Mariner' llega esta semana a Cuba con 80.000 barriles de crudo mexicano
Foto del día
De escolta del papa Francisco en Cuba a encargado de la seguridad de Maduro
Sanciones
Pese a la presencia de un submarino ruso, EE UU captura el petrolero ‘Bella-1’
Groenlandia
La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia
Los presos políticos, por fuera de los discursos de EE UU y la Venezuela de Rodríguez