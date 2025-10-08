Podcast
Cafecito informativo del miércoles 8 de octubre de 2025
Cuba
Cacerolazos y cortes de calle en Marianao logran que devuelvan la luz después de cuatro días de apagones
Rusia
La Duma rusa ratifica el acuerdo intergubernamental de cooperación militar con Cuba
Jiguaní
Un camión accidentado en la provincia Granma deja 22 personas lesionadas
Lo último
Premios Nobel
Nobel de Química para tres científicos por el desarrollo de estructuras metal-orgánicas
Mike Fernández
"Me duele que mi gente no defienda al migrante"
Israel
Al Sisi tilda de alentadoras las negociaciones en Egipto e invita a Trump si hay acuerdo