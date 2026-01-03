Podcast
Cafecito informativo del sábado 3 de enero de 2026
Cuba
Contenedores reciclados, la apuesta del Gobierno para paliar la crisis de la vivienda
Obituario
Fallece en Santiago de Cuba la actriz Adela Legrá
Feminicidio
La última cubana asesinada de 2025 y la primera de 2026, una a cada lado del estrecho
Lo último
Venezuela
Trump asegura que Maduro ha sido "capturado y trasladado fuera de Venezuela"
Migración
Un migrante cubano con permiso de trabajo, detenido en una prisión "insalubre" de EE UU
Automóviles
Tesla pierde el liderazgo mundial en la fabricación de autos eléctricos frente a la china BYD