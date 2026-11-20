La Habana/Las imágenes del profundo deterioro del Archivo Histórico de Santiago de Cuba son una dolorosa metáfora de un país que está perdiendo su memoria. Este viernes reflexiono sobre el abandono de nuestro patrimonio documental y las consecuencias de dejar que la historia se convierta en polvo, humedad y olvido.

También abordo un negocio que ya ni siquiera necesita esconderse: la venta de dinero en efectivo a cambio de transferencias bancarias, con comisiones de hasta el 25%. En La Habana, los usureros se anuncian en plena calle mientras la bancarización sigue acumulando fracasos. Una paradoja muy cubana: tener dinero en el banco no significa poder disponer de él.

En el ámbito internacional, comento la concesión del estatus de refugiado en Alemania al artista cubano Hamlet Lavastida. Y cierro con una recomendación literaria imprescindible: Cómo entrar a una cárcel, de Néstor Díaz de Villegas. Estas son las noticias y reflexiones del viernes 20 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo. ¡Acompáñenme con una buena taza de café!