La Habana/Este viernes 30 de octubre de 2026, el Cafecito informativo comienza con una realidad que las estadísticas oficiales no consiguen ocultar: la pobreza que golpea a miles de familias cubanas. Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos llegó a Santa Clara para ser distribuido por Cáritas entre los hogares más necesitados de Guasimal, en Sancti Spíritus. La labor de la Iglesia católica vuelve a poner rostro a una miseria que se extiende por toda la Isla y que exige mucho más que donativos puntuales.

También en Sancti Spíritus, los ladrones se llevaron un panel solar instalado por Etecsa para mantener las telecomunicaciones durante los apagones. El robo amenaza la conectividad de varios barrios y añade otra dificultad a un servicio marcado por las interrupciones eléctricas, las averías y los elevados precios. En un país donde comunicarse ya es una carrera de obstáculos, hasta los equipos destinados a aliviar la crisis energética terminan desapareciendo.

Fuera de Cuba, cuatro migrantes cubanos recibieron en Rusia una condena adicional de dos años de cárcel por haberse fugado de una prisión donde cumplían penas por delitos relacionados con las drogas. Otros dos compatriotas fueron expulsados del territorio ruso por carecer de documentos de residencia y trabajo. Los casos muestran las difíciles circunstancias que enfrentan algunos emigrantes cubanos lejos de su país.

Para cerrar la semana, una noticia cultural: la cámara minutera cubana vuelve a las calles de Nueva York. Este antiguo oficio fotográfico, asociado a plazas, parques y paseos de la Isla, recupera protagonismo lejos de su escenario original. Una oportunidad para reencontrarse con la memoria visual de Cuba y con una tradición que convirtió las fotografías callejeras en pequeños tesoros familiares.