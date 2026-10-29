La Habana/El Cafecito informativo de este jueves 29 de octubre de 2026 comienza con una imagen que resume buena parte del deterioro que sufre la capital cubana: el muelle flotante de la Alameda de Paula, en La Habana Vieja, convertido en un esqueleto de hierro que ahora es desmantelado a martillazos. La estructura, inaugurada hace apenas once años, es otro ejemplo de cómo las obras públicas terminan abandonadas a su suerte, entre la falta de mantenimiento y la desidia institucional.

Las malas noticias también llegan del turismo. Cuba ha recibido apenas 477.707 visitantes internacionales entre enero y septiembre, una caída de más del 65% respecto al mismo período del año anterior. Septiembre, con solo 27.354 llegadas, marca el peor registro mensual de 2026. Los hoteles vacíos y la retirada de compañías extranjeras muestran la profundidad de una crisis que golpea una de las principales fuentes de divisas del país.

En la calle Monte, mientras tanto, la basura tiene preferencia de paso. Un vertedero que se extiende por más de una cuadra, cerca de la esquina de Antón Recio, obliga a los peatones a caminar entre vehículos o trepar sobre los desperdicios. La escena retrata una ciudad donde hasta el derecho a transitar por la acera se ha convertido en un desafío cotidiano.

La recomendación de hoy está dedicada a la convocatoria del Premio Cuido60 · Agencia Mayor 2026, que reconoce iniciativas en favor de las personas mayores, sus derechos y su autonomía. El certamen, abierto hasta el 30 de noviembre, ofrece un premio de 500 dólares y busca dar visibilidad a proyectos que respondan a los desafíos del envejecimiento y los cuidados.