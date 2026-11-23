La Habana/Comienzo la semana con una noticia que demuestra que, a veces, hasta las decisiones más disparatadas tienen marcha atrás. Las autoridades cubanas retroceden en la subida de los precios de los servicios necrológicos en el Cementerio de Colón en La Habana. También abordo una realidad cada vez más extendida en la Isla: tener dos trabajos ya no garantiza que una familia pueda llenar la mesa.

En el terreno de los derechos humanos, cuento la excarcelación de Nadir Martín Perdomo, un manifestante del 11 de julio de 2021, que ha salido de prisión tras cumplir su condena. Una noticia que vuelve a poner sobre la mesa el destino de quienes fueron encarcelados por participar en aquellas históricas protestas.

Y cierro con una propuesta cultural para La Habana: Cine bajo las estrellas, una muestra de diez cortometrajes cubanos que se proyectarán del 24 al 26 de noviembre en la Embajada de Noruega, con entrada gratuita. Estas son las noticias de este lunes 23 de noviembre de 2026 en el Cafecito Informativo, donde cada mañana intento contar Cuba más allá de los discursos oficiales.