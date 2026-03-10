En Villa Clara se envía la leche sin pasteurizar a los municipios para ahorrar combustible

La medida resuelve el “derroche” que suponía gastar 2.200 litros de diésel diarios para el acopio hasta la empresa. Hoy, apenas se invierten 259 en el tiro directo.

El periódico oficial Granma presenta como un “éxito medioambiental” esta y otras medidas que la provincia ha debido adoptar ante la crisis

La Habana/Ante la fuerte escasez de combustible, Villa Clara ha decidido enviar la mayor parte de su leche directamente a las bodegas de los municipios sin pasar por la pasteurización, con la excepción de Santa Clara, donde se realiza el proceso con paneles solares. La información apareció este lunes en el diario oficial Granma, que considera que la medida resuelve el “derroche” que suponía gastar 2.200 litros de diésel diarios para el acopio hasta la empresa. Hoy, apenas se invierten 259 en el tiro directo.

La medida forma parte de una lista más larga de decisiones que se han adoptado en la Empresa Láctea de Villa Clara para recortar el gasto y que el diario describe como un “logro de innovación” y un ejemplo de “convertir el desafío en oportunidad”. Así, se habla de las alternativas empleadas en los servicios para trabajadores, como el cocinado con leña o el transporte mediante triciclos, ejemplos de “creatividad en tiempos de crisis”.

“Como solían decían los abuelos, nunca es tarde para empezar, por todas partes han comenzado a aparecer soluciones e iniciativas”, afirma Granma, que insiste en que ha habido derroche de “recursos humanos y materiales en la mayoría de los sectores, como si este fuera un país rico o se desenvolviera en un contexto normal”.

El diario oficial recurre a algunas citas atribuidas –la mayoría, de manera errónea– a Albert Einstein para señalar que la crisis obliga a buscar nuevas soluciones y alternativas y subraya que “por todas partes han comenzado a aparecer soluciones e iniciativas, que demuestran el potencial existente en la nación para resistir el embate imperial”. Es el caso de la pasteurización con 400 paneles solares que han permitido ahorrar, el pasado año, 47 toneladas de diésel, además de 131 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

El proceso, limitado solo ahora a la capital, sirve para eliminar bacterias potencialmente peligrosas mediante calor y es uno de los métodos básicos para garantizar la seguridad sanitaria de la leche. Su ausencia reduce la posibilidad de conservación del producto, que debería preservarse entonces bajo condiciones de refrigeración adecuadas, algo que no estará precisamente garantizado en un país golpeado por prolongados apagones.

Para este año se prevé que los paneles lleguen a 1.364, garantizando el 10% de la energía que necesita el complejo en total. “Y como en el lácteo villaclareño se piensa en grande”, según palabras de Granma, la empresa ya trabaja en la adquisición de 18 triciclos eléctricos para satisfacer la transportación de toda la leche que se mueva en Santa Clara, dejando los camiones solo para mover el líquido que queda en los municipios.

Los paneles serán también la solución para la fábrica de derivados lácteos La Purísima, cuya producción de mayonesa y otros aderezos estaba en solfa hasta que se ha procedido a la instalación del 60% de los sistemas que permitirán mantenerlas, así como del matadero “Chichi Padrón”, que también se suma a las medidas de ahorro energético, proyectando la instalación de 272 paneles solares que van a aportar unos 300 kilovatios, Otoniel González Ruiz, director de la entidad, afirma que ahora podrán realizar todas sus labores y añade que también ellos aplicarán la medida “muy bien pensada” de sustituir el ómnibus de los empleados por triciclos, para minimizar el gasto de combustible.

También la ronera Agustín Rodríguez Mena, de Santo Domingo, tiene 2.752 paneles con los que genera la energía que necesita y aporta el sobrante al Sistema Eléctrico Nacional, aunque, en su caso, han sido más previsores, y no han tenido que esperar a que la crisis les apriete las tuercas, ya que sus sistemas se instalaron en 2016.

“Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado”, cita –nuevamente por error– a Einstein Granma para concluir la lista de soluciones que –como la ronera– pudieron adoptar en su momento sin esperar a que fueran forzosas.