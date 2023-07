En vísperas del 11J, crece el despliegue de uniformados y empleados estatales en Cuba

El segundo aniversario de las protestas populares del 11 de julio se acerca y los operativos policiales son cada vez más visibles en Cuba. La avenida Rancho Boyeros, que conecta el Aeropuerto Internacional José Martí con el centro de la ciudad de La Habana es una de las calles más controladas. La vigilancia la ejecutan desde policías uniformados y camiones repletos de soldados, hasta empleados de la Aduana General y de Inmigración.

La madrugada de este domingo el despliegue era visible, con puestos de vigilancia cada 300 metros a lo largo de la también llamada Avenida de la Independencia, según pudo comprobar 14ymedio. "Los van a buscar al aeropuerto y cada uno tiene que hacer un turno de varias horas", contó un taxista que identificó a una alta funcionaria de Inmigración y Extranjería apostada en una esquina.

A pesar del casi inexistente tráfico de vehículos y personas a esas horas de la madrugada, los grupos de dos o tres personas, en algunos casos acompañados por una patrulla policial, se alternaban a lo largo de la vía. En los alrededores de la Ciudad Deportiva el despliegue era aún mayor e incluía un camión con uniformados.

La vigilancia en las calles, explica el conductor, comenzó a notarse "desde la semana pasada y es una prioridad" para las autoridades. "Le han dicho a los empleados del Aeropuerto que hay informaciones de que la contrarrevolución va a intentar desestabilizar el país y que está vez no será de día, como el 11 de julio [de 2021] sino de noche".

"A ningún trabajador le gusta hacer esto, porque lo vienen a buscar, lo dejan en una esquina y ahí se tiene que pasar horas, lo mismo al sol, que en la oscuridad y espantando los mosquitos. La gente no está nada contenta, pero nadie dice que no", reconoce. Los turnos de vigilancia, además, interfieren con el trabajo en la terminal aérea. "No son uno ni dos, hay horarios en los que se llevan a una parte importante del personal".

En otros centros de trabajo estatales también se han realizado reuniones para advertir a los empleados de que "hay que tener la guardia en alto" por estos días, según testimonios que ha podido recopilar este diario en entidades como la corporación comercial Cimex gestionada por los militares, la Biblioteca Nacional José Martí y los comercios que venden en divisas.

En el mercado en moneda libremente convertible (MLC) ubicado en Boyeros y Camagüey, los trabajadores han sido informados de que "se esperan provocaciones" y que este tipo de tiendas, que han generado muchas críticas desde sus inicios, son "la primera trinchera para defender los bienes del pueblo", comentó a este diario un empleado del local que prefirió el anonimato.

"Nos dijeron que tenemos que estar preparados y que no se pueden volver a dar las situaciones de aquel 11 de julio, que tenemos que defender el mercado y no dejar entrar a ningún provocador". El trabajador asegura que las indicaciones fueron recibidas con "indiferencia" y que "la tienda está tan pelada de mercancías que no sé para qué va a querer la gente entrar a llevarse nada".

El operativo se ha reforzado también alrededor de los ministerios, el Parque de la Fraternidad, el Capitolio de La Habana y otros puntos donde fueron más intensas las protestas populares, como la calle Galiano, varias zonas del municipio Cerro y Diez de Octubre, especialmente en las cercanías de la esquina de Toyo, donde los manifestantes volcaron una patrulla policial.

"Están asustados", sostiene el empleado de Boyeros y Camagüey. "Porque la situación está peor que hace dos años y la gente está más molesta". Para frenar ese malestar popular el oficialismo cubano parece decidido a militarizar el país. "No quieren que los vuelva a sorprender" un 11J, opina el hombre.

