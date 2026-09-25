El yerno de Raúl Castro, dueño de tres apartamentos turísticos en Barcelona

Apartamento de Paolo Titolo en la calle Viladomat, del Eixample barcelonés, de acuerdo a la información publicada por 'El Confidencial'.

Madrid/Paolo Titolo, segundo esposo de Mariela Castro, tiene hasta tres apartamentos turísticos en Barcelona, según reveló este viernes El Confidencial. Con fuente en el Registro de la Propiedad y personas cercanas al yerno de Raúl Castro, el diario digital español indica que los compró, respectivamente, en 2015, en 2017 y en 2019.

El primero de ellos es una vivienda de más de 155 metros cuadrados cerca de Plaza de España y del centro comercial Las Arenas, que, puntualiza El Confidencial, “no está al alcance de los bolsillos de un ciudadano corriente”. El precio por metro cuadrado en esta zona, según los portales de búsquedas de casa, está en más de 6.600 euros, por lo que el digital español estima su valor de mercado entre 950.000 y 1.250.000 euros.

El 9 de junio de 2017, detalla el medio, se hizo con el segundo inmueble, un apartamento en La Barceloneta, el viejo barrio marinero junto al mar. Con 32 metros cuadrados, su valor está entre 160.000 y 210.000 euros, indica El Confidencial, “aunque el precio puede ser mayor, ya que la finca dispone de ascensor”. Este tipo de habitáculos, dice el diario, “fueron muy buscados las pasadas décadas por inversores que, tras reformarlos, los convertían en lofts de un ambiente y los dedicaban al alquiler turístico”.

Titolo, de nacionalidad italiana y fotoperiodista de profesión, “pululó por España” durante años, especialmente por Barcelona, para buscar inversiones para Cuba

El tercer apartamento lo adquirió Titolo en 2019, en la calle Viladomat, en el Eixample, “en un edificio vinculado a pisos turísticos, bien construidos y con cristales antirruido”, puntualiza El Confidencial. También de 32 metros cuadrados, el precio de este inmueble oscila entre 180.000 y 220.000 euros.

El Confidencial relata que Titolo, de nacionalidad italiana y fotoperiodista de profesión, “pululó por España” durante años, especialmente por Barcelona, para buscar inversiones para Cuba. Su principal ocupación, refiere el digital, fue “dirigir los negocios” de Américo Ferreira Amorim, fallecido en 2017, que fue durante un tiempo el hombre más rico de Portugal y se hizo amigo de Fidel Castro y su hermano en los años sesenta. Titolo, asegura a El Confidencial un empresario que lo conoce personalmente, “decidía cómo se invertía” el dinero que ponía el magnate portugués, dueño del conglomerado Amorim, que enviaba “seis o siete millones de euros”. A la vez, el yerno de Raúl Castro “hacía otros negocios”.

En Barcelona, cuenta el medio, “tocó a muchas puertas, se reunió con empresarios y pidió que le introdujesen en círculos económicos de élite para facilitar negocios en La Habana. Él se convertía en un simple comisionista que cobraba a precio de oro sus contactos políticos; por algo era el yerno del jefe”. Uno de los negocios que intentó, según El Confidencial, fue obtener la representación de Nissan en Cuba, que “no pudo salir adelante” porque “los japoneses no cedieron” y continuaron dejándola en manos de un multimillonario mexicano.

Gaia Mercado, en La Habana, propiedad de Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro. / 14ymedio

El diario digital destaca la paradoja de que Titolo realizara todas esas operaciones mientras la alcaldesa de Barcelona era la izquierdista Ada Colau, quien declaró la guerra abierta a los pisos turísticos durante su gobierno. Su primer teniente de alcalde, además, fue Gerardo Pisarello, que hasta la fecha tiene estrechas relaciones con el Partido Comunista de Cuba. Fue, de hecho, uno de los pasajeros el pasado marzo del llamado Convoy Nuestra América, organizado por organizaciones de extrema izquierda en solidaridad con el régimen y en contra del bloqueo estadounidense.

Según reportajes de la prensa independiente, el matrimonio Castro Titolo y sus hijos forman una de las familias más ricas de la Isla. CubaNet, por ejemplo, reveló que Lisa Titolo Castro, dueña del proyecto de desarrollo local Gaia Mercado, está vinculada con todo un entramado de negocios fundados en el privilegio de su apellido, entre ellos, la importación de combustible. Además de Gaia, Lisa administra dos fincas de producción agrícola, una empresa procesadora de cárnicos y dos microempresas de materiales de construcción, aseveró CubaNet.

Vecinos de Centro Habana, por su parte, han apuntado a Mariela Castro como sombra en negocios en su momento privilegiados, como el hotel Tribe Caribe, fundado por Andrés Levín, o El Biky, pero su nombre no aparece en ellos de manera oficial.