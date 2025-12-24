“Esta es la zafra de la dignidad, la vergüenza, el honor”, asegura funcionario en Las Tunas

La Habana/El optimismo domina el discurso oficial pese a las adversidades. La prueba viva es Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Las Tunas, una provincia que ha sido la única en hacer público el plan de la zafra. El central Antonio Guiteras prevé moler más de 38.000 toneladas de azúcar, una revisión a la baja de las previsiones del pasado año, que eran 45.000.

Los resultados obtenidos, sin embargo, fueron de tan solo 7.200 toneladas, el 16%, lo que hace prever la nueva catástrofe. “Esta es la zafra de la dignidad, la vergüenza, el honor”, dijo Lorenzo Rodríguez, que recordó “los pésimos resultados de la pasada campaña e insistió en que la venidera, que se prevé comenzar en la segunda quincena de enero, se desarrollará en condiciones muy difíciles”, indica el diario provincial Periódico 26.

Sin combustible, sin energía, sin insumos, sin maquinaria y sin manos con las que cortar la caña, el líder partidista no pudo ofrecer nada para levantar datos tan adversos. Sin embargo, “instó a enfrentarlos [los problemas] con el espíritu de combate que ha caracterizado siempre a la clase obrera del sector azucarero cubano”.

Con esas herramientas, el voluntarismo, en medio de un panorama que no solo es desolador sino que amenaza con ir a peor por la fragilidad de la situación de su aliado venezolano, Nicolás Maduro, pretenden las autoridades recuperar un sector al que consideran “imprescindible” por “su impacto en el desarrollo económico y social del país”.

Esa trascendencia no se refleja, sin embargo, en las inversiones. Hasta octubre, el Gobierno apenas dedicó un 0,3% del monto total que destina al sistema estatal y presupuestos a la industria azucarera. Además de dos décimas menos que el año anterior, la cantidad resulta ridícula si se compara con el 10% que va a Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, como se denomina una de las áreas del turismo. De hecho, la inversión en azúcar es la más baja de todas, solo igualada con la que va a pesca.

Así, poco sorprende que el pasado año la zafra fuera aún peor de lo estimado. Se produjo el 42,5% de lo planificado, según contaron las autoridades en la Asamblea Nacional en el más reciente Período Ordinario de Sesiones, que se celebró el jueves 18 en formato reducido a un día por la crisis. Allí se desveló el dato que deja en apenas 127.300 las toneladas producidas en 2024, lejos de las 147.652 calculadas por la agencia española EFE a partir de las cuentas parciales que facilitaron algunos centrales. Para este 2026 se pretenden unas 229.500 toneladas que se antojan prácticamente imposibles.

Los directivos del azúcar en Las Tunas informaron de cómo van los preparativos y presentaron como una de las emergencias más preocupantes la escasez de mano de obra, “diezmada por las intermitencias de la zafra y el éxodo de sus trabajadores, quienes buscan, fundamentalmente, estabilidad en sus ingresos y mejoras salariales en otras entidades”. Por ello, se propuso capacitar mejor a los que quedan y buscarlo en otros centrales, algo que no eliminará en absoluto el fondo del problema.

Tampoco acabará de resolverse otra de las cuestiones esenciales: se incumple el plan de siembra y los productores no se sienten estimulados a producir más porque queda mucha caña sin cortar en sus campos. La falta de combustible y lubricantes fueron otras de las dificultades señaladas, aunque tampoco faltó una dosis de culpabilidad para los trabajadores, a quienes se reprochó que desaprovechen la jornada laboral y la falta de vigilancia frente a los robos y la corrupción.