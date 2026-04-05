Andy García cumple 70 años a pleno rendimiento

Andy García llegó a Miami con cinco años, tras el exilio de su familia, y creció en una comunidad cubana

Este año se estrena su tercera película como director, 'Diamond', y también interpretará la segunda temporada de la serie 'Landman'

Miami/Con más de un centenar de interpretaciones, entre cine y televisión, el actor cubanoamericana Andy García llega a los 70 años con una tercera película como director, Diamond, y como intérprete en la segunda temporada de la serie Landman. Apasionado de la música, lidera su banda Andy García and The CineSon All Stars, que rinde homenaje al jazz cubano.

Andy García llegó a Miami con cinco años, tras el exilio de su familia, y creció en una comunidad cubana que hizo perdurar en él la conexión con la cultura y la música de su país de origen. Pronto nació en él un gusto por la interpretación que desarrolló en la Universidad de Florida, hasta dar el salto a Hollywood.

Allí comenzó con pequeños papeles donde Brian de Palma descubrió un talento que le llevó a elegirlo para su película Los intocables de Eliot Ness (1987), ese equipo policial que llevó a Al Capone ante la justicia. La película, protagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Patricia Clarkson y Robert de Niro, entre otros, fue nominada a cuatro premios Oscar; finalmente lo ganó Sean Connery como Mejor Actor de reparto y lanzó la carrera profesional de Andy García.

Acababan los años 80 y Francis Ford Coppola ultimaba el elenco para la tercera entrega de El Padrino. El hijo de Sonny Corleone era un papel codiciado por muchos y, finalmente, fue a parar a Andy García. La interpretación del pasional Vincent Mancini le valió la nominación al Oscar como Mejor Actor de reparto en 1991 y lo lanzó definitivamente al estrellato.

La interpretación del pasional Vincent Mancini le valió la nominación al Oscar como Mejor Actor de reparto en 1991

Con una carrera consolidada en Hollywood, Andy García se puso tras la cámara en 1993 para homenajear a uno de los músicos cubanos más emblemáticos del país tropical, el contrabajista Israel Cachao. Aprovechando una actuación del músico en Miami, Andy García quiso inmortalizar el virtuosismo de Cachao, que le hacía redescubrir y conectar con sus raíces a través de la música tradicional afrocubana.

Cachao… como su ritmo no hay dos fue filmada en cuatro días, con una cámara de 16 milímetros y pocos medios técnicos. Esta película documental intercaló ritmos caribeños con entrevistas a personajes de la cultura cubana, como el escritor Guillermo Cabrera Infante, amigo personal del actor, también exiliado, y se estrenó con el objetivo, según manifestó Andy García, de “aliviar las penas a los exiliados”.

Transcurrieron 12 años para que el segundo proyecto como director de este intérprete se convirtiera en realidad. La película La ciudad perdida (2005), dirigida y protagonizada por Andy García, se inspiró en relatos de Guillermo Cabrera Infante –Premio Cervantes de Literatura, 1997– como Tres tristes tigres o Vista del amanecer del trópico, y narra los años que precedieron a la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, en Cuba.

Rodada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad, con un elenco de lujo: Robert Duvall, Dustin Hoffman y Bill Murray, el protagonismo femenino lo encabezó la actriz y modelo española Inés Sastre. La ciudad perdida fue considerada una elegante declaración de amor a Cuba, su gente y, sobre todo, su música. Como dijo Andy García en el estreno del filme, refiriéndose al escritor Guillermo Cabrera Infante: “Nadie ha descrito mejor el mundo del cabaret y la vida nocturna de La Habana de esos años como él”.

Durante los años noventa y la primera década de los 2000, la carrera actoral de Andy García en Hollywood fue muy prolífica

Durante los años noventa y la primera década de los 2000, la carrera actoral de Andy García en Hollywood fue muy prolífica. Se sucedieron títulos cinematográficos y televisivos que alabaron la solvencia de este intérprete tanto crítica como públicamente.

En estos años destacan títulos como Cuando un hombre ama a una mujer (Luis Mandoki, 1994), junto a Meg Ryan, y, ya en los comienzos de los 2000, Ocean’s Eleven (Steven Soderbergh, 2001) y el resto de la saga de este título, en el papel de Terry Benedict, propietario de varios casinos en Las Vegas y antihéroe frente a George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon.

En televisión, el título For Love or Country: The Arturo Sandoval Story (Joseph Sargent, 2000), producida por HBO, que cuenta la vida y huida del régimen del trompetista cubano Arturo Sandoval, le valió a Andy García la nominación al Globo de Oro y a los Premios Emmy a Mejor Actor en miniserie o TV movie. La interpretación de García y la banda sonora original de esta película de televisión fueron muy elogiadas, y el título sigue siendo una referencia en biopics musicales de artistas del Caribe.

En 2026 está previsto el estreno de la tercera película que Andy García firma como director

En tanto, en 2026 está previsto el estreno de la tercera película que Andy García firma como director. Su título, Diamond, cuenta la historia de un hombre peculiar con una particular habilidad para resolver crímenes. La película, rodada en solo 25 días de manera independiente durante el otoño de 2025, ha contado con un reparto estelar que incluye a Brendan Fraser, Robert Patrick y Bill Murray.

El actor también regresa a la pequeña pantalla con la segunda temporada de Landman, la serie creada por Taylor Sheridan y Christian Wallace, donde Andy García interpreta al jefe de un cartel en Texas, una historia que relata la ambición por el ‘oro negro’.

Siempre cercano al mundo de la música, este actor lidera la banda Andy García and The CineSon All Stars, donde destaca en la percusión y continúa, con 70 años, homenajeando sus raíces caribeñas con los ritmos latinos inspirados en su elogiado Israel Cachao.