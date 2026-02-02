De Bad Bunny a Billie Eilish o el propio Trevor Noah: los Grammy desafían a Trump y el ICE

El rapero puertorriqueño Bad Bunny acepta el premio al álbum del año, durante la 68ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

El dalái lama reafirma su mensaje global con un Grammy frente a las críticas de Pekín

Los Ángeles/Madrid/Desde el poderoso discurso del puertorriqueño Bad Bunny, a la arremetida de Billie Eilish o los constantes dardos amargos del presentador de la gala, el comediante Trevor Noah, la 68º edición de los Grammy será recordada como una de las más combativas contra el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las primeras señales de ese malestar contra la Administración comenzaron en la alfombra roja, con artistas como Billie Eilish y su hermano Phineas, Justin Bieber y su esposa, Hailey Bieber, o la estrella estadounidense Lady Gaga posando ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba "ICE Out" ("Fuera ICE").

Eilish, una de las voces de la industria más feroces contra Trump, aprovechó el momento en el que se coronó con el Grammy a mejor canción para lanzar un contundente mensaje en defensa de las personas migrantes en EE UU: "Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE", espetó frente al público.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE"

Pero la declaración de intenciones más explícita la ofreció Bad Bunny tras recoger el premio a mejor álbum de música urbana: "Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraños, somos humanos y somos americanos", agregó en un poderoso discurso en el que llamó a hacer frente al odio que polariza cada vez más la sociedad.

Bad Bunny había dejado entrever sus intenciones durante la gala en una conversación previa con Trevor, otro de los grandes protagonistas de la noche por sus ácidos comentarios sobre la situación del país.

El comediante enalteció al puertorriqueño desde el inicio y destacó su alianza con el turismo local durante su residencia en Puerto Rico "para asegurarse de que los hoteles y negocios puertorriqueños se beneficiaran de su espectáculo".

"Benito, si las cosas se siguen poniendo mal en EE UU, ¿puedo ir a vivir contigo a Puerto Rico?", espetó el presentador estadounidense, a lo que Bad Bunny respondió: "Trevor, tengo malas noticias para ti, Puerto Rico es parte de EE UU". "No se lo digas a esta gente (en referencia al Gobierno de EE UU)", agregó el comediante, provocando la risa del público.

El cómico, que ya anunció que éste sería su último año al frente de los Grammy, buscó un par de veces a Bad Bunny durante la gala con el objetivo de que cantara alguno de sus temas. "No puedo, Trevor, lo tengo prohibido", decía el artista ante la insistencia del presentador quien protagonizará el medio tiempo del Super Bowl la próxima semana.

Noah no paró en toda la noche y aprovechó cada momento para lanzar ataques contra Trump

El comediante finalmente logró arrancarle unos versos de DtMf, en lo que se interpretó como una muestra de desafío en favor del español en Estados Unidos.

Noah no paró en toda la noche y aprovechó cada momento para lanzar ataques contra Trump.

En uno de sus monólogos lanzó una pulla especialmente ácida: "Desde que no está Epstein necesita una nueva Isla para quedar con Bill Clinton", dijo, en referencia a Groenlandia.

También se metió con Nicki Minaj, quien en la última semana ha mostrado su apoyo al líder republicano en varios eventos públicos: "Ella no está aquí. Sigue en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes", remató el presentador antes de ponerse a imitar la voz del presidente estadounidense.

Varios cubanos fueron galardonados con Grammy este domingo. Así los reconoció la musicóloga Rosa Marquetti a través de sus redes sociales: "Muchas felicidades, Gloria Estefan, Joey Calveiro, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y todos los músicos cubanos en la fabulosa banda de Buena Vista Social Club The Musical". Estefan ganó el premio al mejor álbum latino tropical por Raíces; Calveiro, Rubalcaba y Horte, al mejor álbum de latin jazz, con A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, y los Buena Vista Social Club, al mejor disco de teatro musical.

Por su parte, el dalái lama agradeció este lunes el primer premio Grammy de su carrera con un mensaje de "responsabilidad universal", un galardón que llega en pleno movimiento para reposicionar al líder tibetano ante el momento clave de su sucesión y que ignora las acusaciones de "maniobra política" lanzadas desde Pekín.

"Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida"

"Recibo este reconocimiento con gratitud y humildad. No lo considero algo personal, sino un reconocimiento de nuestra responsabilidad universal compartida. Creo firmemente que la paz, la compasión, el cuidado del medio ambiente y la comprensión de la unidad de la humanidad son esenciales para el bienestar colectivo", dijo en un comunicado el líder espiritual.

El dalái lama fue galardonado anoche en Los Ángeles con el Grammy por su proyecto Meditations: The Reflections of His Holiness The Dalai Lama (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalái lama).

La reacción del monje tibetano ocurre al mismo tiempo que Pekín expresa su rechazo a que este tipo de premios sean utilizados "como una herramienta para maniobras políticas contra China". El reconocimiento de la Academia de Grabación de EE UU devuelve a Tenzin Gyatso al epicentro de la cultura popular, un espacio que ya dominó en los años 90.

En aquella década, la campaña Free Tibet (Tíbet Libre) se convirtió en un fenómeno de masas con películas como Siete años en el Tíbet o Kundun, y el respaldo de figuras de Hollywood como el actor Richard Gere, quien sigue siendo un activista cercano al entorno del líder budista.

A sus 90 años, y tras más de 65 años en el exilio desde la conquista del Tíbet por parte de China, el líder de la escuela Gelug y Premio Nobel de la Paz (1989) es una de las figuras públicas más influyentes y reconocidas por su mensaje sobre el humanismo global.