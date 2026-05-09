El Ballet Nacional de Cuba apuesta a seguir bailando pese a la crisis energética

“Por difíciles que sean los tiempos, nada nos detendrá: seguiremos bailando, porque en cada función late un pedazo de Cuba”.

Viengsay Valdés encabeza un programa de repertorio emblemático en medio de apagones y escasez de combustible

La Habana/El Ballet Nacional de Cuba (BNC) regresó este viernes a los escenarios con una antología de su repertorio más emblemático, redoblando su apuesta por el arte pese a la grave crisis que azota el país, reforzada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Fragmentos de Giselle, El Cascanueces o Don Quijote, en las versiones de la legendaria bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso (1920-2019), quien por décadas fue directora y figura principal del BNC, vuelven así por tres días a las tablas del Teatro Nacional de Cuba, en La Habana.

“Por difíciles que sean los tiempos, nada nos detendrá: seguiremos bailando, porque en cada función late un pedazo de Cuba”, afirmó recientemente en un comunicado el BNC, en una referencia a la complicada situación que atraviesa la isla.

Al avanzar la presentación de este espectáculo, llamado La magia de la danza, el BNC aseguraba: “Volveremos a encontrarnos para demostrar que el arte es más fuerte que cualquier tormenta”.

La falta de combustible ha afectado a la programación cultural del país, y algunas citas tradicionales, como la Feria Internacional del Libro de La Habana, se han suspendido

Estas actuaciones transcurren en un contexto de intensa crisis en la Isla, acentuado en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE UU, que ha prolongado los apagones y paralizado casi por completo la economía estatal.

La falta de combustible ha afectado a la programación cultural del país, y algunas citas tradicionales, como la Feria Internacional del Libro de La Habana, se han suspendido.

La magia de la danza escoge los momentos más representativos de conocidos ballets del repertorio de la compañía, que atesora clásicos como Giselle, La bella durmiente del bosque, El Cascanueces, Coppelia, Don Quijote y El lago de los cisnes.

Además presenta, a modo de tributo, una obra titulada la Sinfonía de Gottschalk, una pieza que recrea coreográficamente dos movimientos, La noche y Fiesta criolla, ambas pertenecientes a la Sinfonía Noche de los trópicos, creada por el compositor y pianista estadounidense Louis Moreau Gottschalk.

En 2018 el BNC fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación

Esta obra fue estrenada en 1861 en el antiguo Teatro Tacón de La Habana, donde actualmente se encuentra emplazado el Gran Teatro Alicia Alonso.

El cartel artístico de La magia de la danza estará encabezado por la también directora del BNC, la bailarina Viengsay Valdés, quien encarnará el rol de Giselle.

También reúne a reconocidas figuras del panorama nacional como Anette Delgado, los primeros bailarines Dani Hernández, Ányelo Montero, Yankiel Vázquez y Ernesto Díaz, así como la bailarina principal Gabriela Druyet, las solistas Laura Kamila y Alianed Moreno y otros artistas en ascenso.

El BNC es la compañía de danza clásica más importante de Cuba surgida en 1948 bajo el nombre de Alicia Alonso, la bailarina que fue su directora, primera figura y fundadora, junto a los hermanos Alberto y Fernando Alonso.

En 2018 el BNC fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por ser “máxima expresión de la escuela cubana de ballet”, condición extendida al repertorio de la compañía, su archivo de imágenes, los objetos y documentos relacionados con la institución.