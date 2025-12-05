Belkis Cuza, Nicolás Abreu y Eddy Díaz Souza, premios El Ateje para escritores cubanos en el exilio

Para muchos autores del exilio, estos espacios funcionan como un punto de encuentro y aglutinamiento.

La editorial miamense mantiene el compromiso de visibilizar a los autores que desarrollan su obra fuera de la Isla

México/La Editorial El Ateje, con sede en Miami, anunció este viernes los ganadores de su premio anual, creado para reconocer la labor de creadores literarios en el exilio. Belkis Cuza Malé fue seleccionada en poesía, Nicolás Abreu Felippe en narrativa y Eddy Díaz Souza en teatro. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 16 de enero en el Miami Hispanic Cultural Arts Center.

Fundada en Miami en 2020, El Ateje es heredera de la revista digital del mismo nombre que, a comienzos de este siglo, funcionó como punto de encuentro para escritores cubanos repartidos por distintas ciudades. Una parte esencial de esta iniciativa es el trabajo de Luis de la Paz, escritor y periodista radicado en Florida desde 1980. Su recorrido en publicaciones, proyectos culturales y espacios de intercambio literario lo llevó a dirigir tanto la antigua revista como la actual editorial, y a concebir este premio como una forma de dar visibilidad a la producción de los autores que no circulan en los canales oficiales de la cultura cubana.

En una entrevista reciente para la revista Árbol Invertido, de la Paz explicó que la intención del premio es mantener activa la presencia pública de los escritores seleccionados y facilitar que sus obras lleguen a nuevos lectores. También ha señalado que el proyecto responde a una necesidad frecuente entre los creadores del exilio “contar con espacios que documenten su trabajo y permitan seguir su desarrollo en el tiempo” comentó al medio independiente.

Con la edición anunciada este viernes, el Premio Editorial El Ateje continúa ofreciendo una mirada organizada sobre la producción literaria cubana fuera de la Isla. Para muchos autores del exilio, estos espacios funcionan como un punto de referencia, encuentro y aglutinamiento de una literatura cubana que cada vez está geográficamente más lejos de la Isla.

Los reconocimientos se otorgarán bajo las denominaciones Premio Ángel Cuadra de Poesía, Premio Carlos Victoria de Narrativa y Premio Pepe Escarpanter de Teatro, títulos que honran la memoria de estos autores fallecidos cuya obra marcó la vida cultural cubana.

En ocasiones anteriores, han sido galardonados autores como Orlando González Esteva, Orlando Rossardi, Magali Alabau, Pío E. Serrano, Zoé Valdés, Rolando Morelli, José Abreu Felippe, Matías Montes Huidobro, Rolando Moreno y Héctor Santiago.