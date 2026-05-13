Carmen Duarte presenta en Madrid ‘Islas que ya no son’, una novela sobre la memoria, el exilio y las revoluciones fallidas

Duarte habló de su proceso creativo y de la complejidad de tender un puente narrativo entre las revoluciones de Haití y Cuba a través de sus personajes.

Madrid/“Confieso que el título me atrapó antes de conocer la historia. Porque quienes hemos salido de una isla sabemos que hay un momento en el que esa Isla –en la que dejamos de existir– deja también de coincidir con lo que llevamos dentro”. Con estas palabras, el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera presentó en Madrid este martes la última novela de Carmen Duarte, Islas que ya no son, una obra atravesada por la memoria, el exilio y las revoluciones fallidas.

La tarde del 12 de mayo, la librería Juan Rulfo acogió a amigos, familiares, lectores y especialistas literarios que asistieron al encuentro con la autora. Entre los presentes se encontraba Luis Rafael Hernández, director de la Editorial Verbum, quien celebró la incorporación de la novela al catálogo de la casa editorial. También asistió la directora del Programa de Autores Iberoamericanos de la Miami Book Fair.

Duarte también es dramaturga, y quizás por eso el encuentro tuvo, desde el inicio, una respiración teatral. Autora y presentador condujeron al público por distintas emociones al hablar de Cuba, de sus heridas, de sus fantasmas y de esas pertenencias que sobreviven incluso después de la partida.

La obra de Carmen Duarte circulaba entre los jóvenes del gremio teatral sin que muchos pudieran ponerle rostro a la autora

García Aguilera recordó que, durante sus años de estudiante en el Instituto Superior de Arte de La Habana, la obra de Carmen Duarte circulaba entre los jóvenes del gremio teatral sin que muchos pudieran ponerle rostro a la autora. Confesó, además, la emoción que le producía compartir escenario literario con la creadora de ¿Cuánto me das, marinero?

Sobre la novela de Duarte, destacó que comienza con una ausencia. Una madre espera noticias de su hija en la Habana de 1960. Diana, que había combatido contra Batista, ha desaparecido después de enfrentarse también al nuevo poder. A partir de esa premisa, el libro sitúa al lector ante una de las grandes tragedias cubanas: la de quienes lucharon por la libertad y terminaron descubriendo que habían contribuido, sin proponérselo, al nacimiento de otra cárcel.

“Pero quien crea que esta es solo una novela política, o una novela sobre la Revolución, se perderá lo mejor de ella. Porque en el centro de este libro no hay consignas. Hay un vínculo. Y ese vínculo tiene nombre de mujer: Amèlie”, afirmó García Aguilera.

Durante el encuentro, Duarte habló de su proceso creativo y de la complejidad de tender un puente narrativo entre las revoluciones de Haití y Cuba a través de sus personajes. La autora dijo sentirse satisfecha con el resultado, aunque todavía, entre dudas propias de todo proceso literario, a veces se pregunta: “¿Crees que lo logré?”.

Duarte salió de Cuba en los años noventa y actualmente reside en Estados Unidos

La escritora leyó varios fragmentos de su libro, y en cada lectura era visible el amor que siente por sus personajes. Con un tono cercano a la lectura dramatizada, Duarte los interpretó más que simplemente leerlos. Ni su voz dulce, ni su articulación precisa, ni su acento sereno lograron alejarnos de La Habana. Al contrario, cada palabra parecía devolvernos a ella.

Duarte salió de Cuba en los años noventa y actualmente reside en Estados Unidos. Dramaturga, narradora y doctora en Literatura Comparada por Florida Atlantic University, ha desarrollado una sólida trayectoria en la literatura, el teatro, la investigación académica y los medios de comunicación.

Varias de sus piezas teatrales fueron publicadas bajo el título ¿Cuánto me das, marinero? (1994), y otras aparecen compiladas en el volumen 45 de agosto y otras obras dramáticas (2023). También es autora de las novelas Hasta la vuelta; La danza de los abanicos; Donde empieza y acaba el mundo; El inevitable rumbo de la brújula; y El barco que nos llevó a la guerra de Angola.

En 2021 publicó el libro de investigación Etnia, raza y sexualidad en la dramaturgia femenina hispano-caribeña en los Estados Unidos, distinguido con la Medalla de Plata en los Florida Book Awards en la categoría de lengua española. En Miami ha trabajado como periodista, productora de radio y televisión, y profesora de español.

“Ojalá ustedes entren en estas islas. Aunque ya no sean. Aunque duelan"

Sobre Islas que ya no son, la propia Editorial Verbum expresó en su página de Facebook que la obra es “mucho más que una novela: es una cartografía emocional que explora la memoria, la libertad y la resistencia en un Caribe narrado desde mujeres que se reinventan frente al dolor, el migrar, la injusticia y la esperanza”.

La editorial también destacó la lectura crítica de Alberto Garrandés en Hypermedia Magazine, donde el ensayista aborda la escritura de Duarte como un tejido de voces y tiempos que desborda la simple cronología histórica para convertirse en experiencia vital.

Durante la presentación, la autora reveló que ya trabaja en la segunda parte de la novela y admitió, con humor, que su publicación dependerá en buena medida de las ventas de este primer volumen.

Entre risas, aplausos y comentarios cómplices, los asistentes quedaron con deseos de adentrarse aún más en esas dos revoluciones –la haitiana y la cubana– que, según la propia Duarte, pueden considerarse fallidas si se observa el presente de Cuba y Haití.

García Aguilera cerró la presentación con una frase que pareció resumir el espíritu de la tarde: “Ojalá ustedes entren en estas islas. Aunque ya no sean. Aunque duelan. Aunque, tal vez por eso mismo, todavía nos estén esperando”.